Boxe: Tyson Fury et Shaquille O’Neal défient Jake Paul pour affronter Tommy Fury

Tyson Fury et Shaquille O’Neal défient Jake Paul de combattre Tommy Fury

Le boxeur britannique, Tyson Fury, avec l’ancienne star de la NBA, Shaquille O’neal, ont demandé à Logan et Jake Paul, qui organiser un combat pour le plus jeune des frères pour affronter le plus jeune des Fury, Tommy.

Grâce à une vidéo téléchargée sur l’Instagram du Gypsy King, avec son fils et O’Neal, ils ont demandé aux frères Paul d’organiser le concours. TOmmy avec une fiche de 5-0 a échangé des mots avec Jake qui a une fiche de 3-0.

Son dernier concours, Jake a battu le combattant MMA à la retraite, Ben Askren, juste au premier tour. Dans la vidéo, le fils de Tyson Fury est sorti et a déclaré: “Jakey, où es-tu? Mon oncle te cherche!”

Tommy sort alors pour dire: “Cette merde de boxe est dans mon sang, je ne joue pas à la boxe.”

Shaquille a également déclaré et après avoir fait un geste d’argent avec ses doigts a déclaré: “Si vous voyez ce visage, vous savez ce que c’est. Peu importe le montant, ne paniquez pas.”

Finalement, Fury se précipita et déclara, “Alors, Jake, Logan, peu importe qui c’est. Revenez ces putains. Fury regarde la caméra et affirme. “Veuillez nous contacter, j’accepte tous les paris, pour n’importe quelle somme d’argent. N’importe quand, n’importe où, n’importe où. Tommy assomme Jake! ”