Boxe: Tyson Fury explose contre Eddie Hearn: “Ils sont dans le cul de Canelo. Es-tu le promoteur de Billy Joe, espèce d’idiot bâtard?”

Fury critique Eddie Hearn pour son favoritisme envers Canelo dans son combat contre Saunders.

Sur deux samedis, Canelo lvarez et Billy Joe Saunders Ils disputeront l’un des combats les plus attendus de l’année, lorsqu’ils sont mesurés à Arlington, au Texas, par les ceintures de la WBA, WBC, WBO et Ring Magazine des 168 livres. Un combat qui en a deux des boxeurs qui sont promus par Matchroom Boxing et Eddie Hearn, mais qui du côté britannique croient que tout favorise le mexicain.

Tyson Fury l’externe dans une histoire Instagram, après une formation avec son ami Saunders, dans lequel il a jeté quelques mots forts contre Hearn.

“Matchroom Boxing et Eddie Hearn sont des idiots complets. Ils sont au fond du cul de Canelo lvarez. Voir la foutue page. Tout Canelo, Canelo. Faites-vous la promotion de Billy Joe ou pas, espèce de petit idiot bâtard? Fran Warren vaut 10 comme toi, Eddie, espèce de petite saucisse. Il sait comment promouvoir les boxeurs. C’est pourquoi il est un promoteur du Temple de la renommée », a déclaré le Gypsy King.

Saunders s’est faufilé dans l’histoire en disant: “Espèce de merde de menteur”.

C’est le dernier match en raison du prétendu favoritisme du Mexicain moins de deux semaines avant le combat au domicile des Cowboys de Dallas. Saunders a laissé entendre que le combat était organisé, auquel Canelo a répondu: “Le reste parle, c’est se faire des excuses à l’avance, En même temps, je vais monter le 8 mai pour gagner et ce que je veux faire. “