Boxe: Tyson Fury face à Joshua s’il perd contre Usyk: « Ce combat sera mort pour moi. »

Tyson Fury est le champion des poids lourds WBC / .

Tyson Fury a remis Anthony Joshua à sa place en disant que pas lui donner une chance pour le titre de la World Boxing Commission au cas où il perdrait le match revanche contre Oleksandr Usyk.

Le Gypsy King et Anthony Joshua étaient liés depuis longtemps pour essayer d’avoir un poids lourd incontesté dans l’une des catégories les plus compétitives de la boxe aujourd’hui. Mais Joshua n’a pas pu conserver les sceptres contre Usyk et doit maintenant se battre pour récupérer les ceintures de la WBA, de la FIB, de l’OIB et de l’OMB.

Tyson Fury, quant à lui, a réussi à défendre son or contre Deontay Wilder dans le troisième chapitre d’une rivalité qui a laissé le meilleur combat de 2021 selon une grande partie des fans. Désormais, le Britannique a besoin d’un nouveau rival et ce qu’il souhaite le plus, c’est de monter avec l’Ukrainien Oleksandr Usyk.

« Je préférerais que tu me laisses me battre [con Usyk]. Parce que si Joshua revient et perd, ce que je pense qu’il le fera, ce combat est mort pour moi « , a déclaré Fury lors d’une interview pour Boxing Lowdown.

Ce que Tyson Fury a le plus souligné, c’est qu’une fois qu’il est devenu, dans un cas hypothétique, le roi incontesté va arrêter la boxe, bien qu’il y ait des chances qu’il accepte de combattre Anthony Joshua.

« Parce que, vous ne perdez pas deux combats pour ensuite vous lancer dans un combat massif pour le titre des poids lourds. Mais s’il me laisse combattre Usyk et que je frappe Usyk, alors reviens et combats Joshua, cela le frappera aussi. ils peuvent aller en enfer et toiTout le monde peut se battre pour les ceintures. je vais prendre ma retraite »Tyson Fury a avancé.

A noter que The Gipsy King n’a pas encore de combat signé, son intention est de revenir au premier trimestre 2022. Le WBC avait l’intention de le laisser affronter Dillian Whyte dans une défense obligatoireC’est juste que le boxeur a des problèmes juridiques avec son promoteur, mais Fury n’est même pas intéressé.

« Ecoute, Je ne m’intéresse qu’à combattre Usyk ou Joshua. On verra », a conclu le champion WBC.