Boxe : Tyson Fury met en garde Cristiano Ronaldo : « Manchester n’est pas assez grand pour nous deux »

Tyson fureur se prépare à affronter sa défense pour le titre WBC des poids lourds contre Deontay Wilder. Dans les jours qui ont précédé la trilogie, le champion britannique s’est offert le luxe de discuter avec divers médias et, récemment, Il y a eu le moment de plaisanter sur son envie de détrôner Cristiano Ronaldo comme la grande star de Manchester.

Les « Roi des Tsiganes » Il a déclaré que, bien qu’étant un fan de Manchester United, Il n’est pas entièrement satisfait du rôle du Portugais, alors il a dit qu’ils auraient des complications s’il décidait de retourner dans sa ville natale : « Je suis très heureux que Ronaldo soit revenu à Old Trafford, mais cette ville n’est pas assez grande pour nous deux ! Si je vivais à Manchester, ce serait un problème », a-t-il déclaré au Sun.

Également Fury a souligné qu’il envisageait d’organiser un duel au « Théâtre des rêves », En raison de l’importance que cela signifie et près de 30 ans se sont écoulés depuis le dernier procès : « Il me reste deux combats ici (États-Unis), mais j’adorerais apporter un combat pour le titre mondial à Manchester. Cela a toujours été un rêve pour moi de combattre à Old Trafford. Le dernier combat qu’il y a eu était Eubank contre Benn en 1993 et c’était énorme », a-t-il ajouté.

La défense de Fury est prévu le 9 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas. S’il battait l’Américain, il pourrait sceller un match d’unification contre Oleksandr Usyk, qui vient de l’emporter contre Anthony Joshua au stade de Tottenham.