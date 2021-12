Boxe : Tyson Fury : « Parfois j’ai bu 15 bières avant un sparring et je détruis toujours quelqu’un »

Tyson Fury révèle le secret du succès. PA

Le roi des poids lourds, Tyson Fury, continue sa préparation pour affronter Dillan Whyte qu’ils ont désigné comme leur défense obligatoire du sceptre WBC, mais son entraînement n’est pas normal, puisqu’il a toujours Accompagner avec beaucoup de bière.

Dans les mots recueillis par The Sun, Le Gipsy King a assuré que le secret du succès est de s’amuser dans le sport et ne le prends pas trop au sérieux, puisque tu ne crois pas que vivre dans la salle de sport jour et nuit suffit pour réussir.

« Je n’agis pas comme un pro et je ne vis pas dans le gymnase pendant des jours une semaine parce que ça ne fait rien. Si vous vous présentez à l’heure, faites de votre mieux et faites de votre mieux, la triste vérité est que 99% du temps, vous ne le ferez pas. Mais si vous êtes à la salle de sport et que vous sortez encore deux ou trois fois par semaine, vous pourriez l’obtenir. «

Fury a souligné qu’il n’essaie pas de montrer au monde qu’il est le plus fort ou le meilleur, plutôt que de monter sur le ring, il continue de s’amuser.

J’ai souvent bu 15 pintes avant 15 rounds de sparring et je déchire quand même quelqu’un. »

« Le championnat de boxe est une façon de penser, Il ne s’agit pas de savoir qui s’entraîne le plus dur ou qui soulève les poids les plus lourds, il faut s’amuser. Si tu ne t’amuses pas, le sport devient trop sérieux et tu finis par perdre. »

Mais le principal Le secret de Fury est que pour se battre ou faire de l’exercice, il boit d’abord de la bière, ce qui ne l’a pas empêché de gagner.

« J’ai souvent bu 15 pintes avant 15 rounds de sparring Et pourtant je déchire quelqu’un, si je mens, alors Dieu peut me démolir. Je me souviens qu’une nuit j’ai bu 14 pintes de Fosters et Ensuite, j’ai combattu trois des dix meilleurs poids lourds, et je les ai tous touchés, c’est parce que je ne le prends pas très au sérieux. »

Dans la victoire sur Deontay Wilder, Fury avait déjà mentionné qu’avant le combat, il était allé dans un bar pour boire de la bière et c’est l’un de ses vieux rituels avant chaque combat.