Boxe : Tyson Fury pense qu’Oleksandr Usyk est trop petit : « Ecrasez-le »

Tout indique que Tyson Fury devrait avoir une défense obligatoire / .

ÀTyson fureur il aime les projecteurs, du moins c’est ce qu’il fait savoir à chaque fois qu’on l’interroge sur sa carrière sportive et sur ses prochains rivaux. Les le champion du monde des poids lourds cherche un rival après la victoire en clôture de la trilogie face à Deontay Wilder.

Selon les informations officieuses, le combattant devrait avoir une défense obligatoire de son titre dans une bataille imposée par la World Boxing Commission car il n’y a pas eu de revanche avec Wilder et il semble que le « Gypsy King » n’ait pas non plus de projets à court terme.

En cas de Oleksandr Usyk sort avec les titres contre Anthony Joshua, le monde de la boxe pourrait voir un combat d’unification dans l’ensemble pour définir le prochain roi incontesté d’une des catégories avec plus de boxeurs de haut niveau.

Usyk a remporté les titres WBA, WBO, IBF et IBO dans une confrontation en 12 rounds au Tottenham Hotspur Stadium. Le match revanche avec Joshua est au premier trimestre de l’année prochaine, les mêmes dates que Fury veut monter sur le ring, Mais les Britanniques ont déjà commencé à chauffer l’unification en qualifiant le boxeur ukrainien de petit.

« Prenez le petit gars cruiserweight, Je vais te montrer comment bien cacher un petit homme, petit homme. Écrasez-le. Apparaître écrasé par un 18-roues, comme Deontay Wilder. Je vais reculer sur lui puis le renverser à nouveau », a déclaré Tyson Fury aux caméras de la télévision IFL.

Le « Gypsy King » sait que son rival devrait être Dillian Whyte si la WBC décide finalement de les mettre sur une carte, seulement que le challenger doit définir sa situation juridique avec son organisateur avant de retourner sur le ring.

Quoi qu’il arrive, ça arrivera. Je m’en fiche car pour moi ce ne sont que des exercices, détruire tous les hommes qui se tiennent devant moi. Peu importe qu’il s’agisse de Dillian Whyte, Dillian Blue ou Dillian Gray. Je me fiche de qui c’est », a conclu Fury dans une blague claire sur le nom de famille du quasi-challenger pour la ceinture WBC.