Boxe: Tyson Fury se moque de Deontay Wilder et émet un avertissement: “Je vais devoir lui casser le crâne.”

Tyson Fury pourrait affronter Deontay Wilder dans sa première défense avec la ceinture WBC en juillet. Gypsy King / AP

La La rivalité entre Deontay Wilder et Tyson Fury s’est à nouveau réchauffée. Après que l’ancien champion eut une décision en sa faveur pour affrontez le ‘Gypsy King’ pour la troisième fois ou recevoir une grosse compensation, les Britanniques auraient décidé de ne pas négliger l’opportunité de la trilogie Et même lui a déjà été chargé d’avertir l’Américain.

Fury a publié plusieurs articles sur les réseaux sociaux, où il se moquait du montant d’argent qu’il devrait donner à Wilder s’il manquait le combat. Il a également souligné les nombreuses excuses que Deontay a invoquées après leur dernière confrontation.

À travers des comparaisons avec des reptiliens à une récapitulation des différentes déclarations de ‘Bronze Bomber’, Fury était en charge d’ironiser la crédibilité de son prochain adversaire: «Pas d’excuses … mais: le costume était trop lourd, les gants de Fury étaient lourds, ses jambes étaient faibles.J’ai subi une opération du biceps, j’étais un zombie, un entraîneur déloyal, complications dans le camp, le référent a fait un boulot de merde … “; il a énoncé le message.

Quant à le montant millionnaire que Wilder recevra Pour que Fury continue de penser au match contre Joshua, Tyson a assuré qu’il ne pensait pas à lui donner ce montant: “Quelle blague Bronze Bomber est devenu, quand il a demandé 20 millions de dollars pour se déplacer. On dirait que je dois encore lui casser le crâne! ”

Quant à la date possible du combat, on dit que le match aura lieu à Las Vegas le 24 juillet. Le «Gypsy King» a ajouté plus d’un an sans activité et est prêt pour toute confrontation dans les mois à venir.