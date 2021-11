Boxe : Tyson Fury vs Dillian Whyte en vue : le combat a été confirmé

Dillian Whyte sera le prochain rival de Tyson Fury. Mauricio Sulaiman, président du World Boxing Council, l’a avancé dans une interview sur talkSPORT: « L’ordre de la WBC était très clair, que le vainqueur de Fury vs Wilder avait un mois pour tenter d’obtenir l’unification définitive contre Usyk, qui vaincu Josué. S’ils ne sont pas capables de le faire, alors le World Boxing Council ira avec un adversaire obligatoire, qui est le champion par intérim« il expliqua.

Cette situation mettre Dillian Whyte sur le ring pour rencontrer Fury. C’est ce que le World Boxing Council vous a communiqué. Whyte, le champion WBC par intérim, n’a pas pu combattre Otto Wallin ce week-end avec une blessure à l’épaule. « Nous avons reçu un certificat médical du British Boxing Control Board qui Whyte n’a pas pu combattre Wallin en raison d’une blessure. Nous allons donc faire ce que nous avons promis, c’est ainsi que nous avançons », a poursuivi Sulaiman.

Les Le titre WBC intérimaire de Whyte, qu’il était censé défendre contre Wallin, c’est maintenant un combat obligatoire pour Fury. Le combat aura lieu en mars 2022 au Royaume-Uni.

« Nous allons conduire ce combat dans un grand stade. Cela fait quatre ou cinq ans que Tyson Fury boxe en Angleterre, et il devrait recommencer. Dillian est populaire. Ce combat sera une guerre. Il attendait cette opportunité depuis longtemps, et ce combat remplira un stade et attirera également un large public. Il est temps de voir Dillian Whyte tenter le titre mondial des poids lourds », a déclaré le promoteur Eddie Hearn.