Boxe : un boxeur italien suscite la polémique pour avoir affiché des tatouages ​​nazis

Le boxeur Michèle Broili, 28 ans, a été battu dimanche dernier à Trieste par Hassan Nourdine, 34 ans, dans un combat pour le titre italien des super-plumes. Au-delà du duel sportif, le concours a servi à relancer le débat en Italie sur l’affichage de symboles nazis et fascistes.

Nourdine, pgil italien né au Maroc, a remporté la victoire par décision unanime contre Broili, qui présente divers tatouages ​​​​avec des symboles nazis, ce qui a mis l’accent sur les vaincus. Les autorités sportives examinent maintenant comment un boxeur avec des tatouages ​​comprenant un drapeau avec l’inscription SS Il est membre de la Fédération italienne de boxe professionnelle (FPI).

“Quand je suis monté sur le ring et que j’ai vu ces tatouages, j’ai été choqué”a déclaré Nourdine, qui a quitté le ring avec enthousiasme. Les tatouages ​​de Broili avec ce type de symbole étaient nombreux : le nombre 88, un code numérique suprémaciste blanc représentant « Heil Hitler » ; le ‘totenkopf’, symbole de l’unité paramilitaire qui a aidé à diriger les camps de concentration dans l’Allemagne nazie ; et le logo d’une organisation skinhead vnetian. Avant le combat, Broili a également fait le salut fasciste à ses compagnons.

“J’ai trouvé ces tatouages ​​obscènes. Il n’y a aucune justification”, a expliqué Nourdine, qui vit à Asti, dans la région du Piémont. “La Fédération italienne de boxe aurait dû se rendre compte dès le début que ce boxeur avait de telles sympathies. L’incitation à la haine est punie par la loi.”il ajouta.

La Fédération italienne de boxe a fait savoir qu’elle prendrait des mesures, bien que cela n’a pas non plus justifié le fait qu’il a fallu 16 combats -ceux que Broili a en tant que professionnel- pour agir. Selon les médias italiens, la police et le procureur de Trieste envisagent d’ouvrir une enquête pénale.

En 2017, le gouvernement italien a mis en place une loi interdisant tous les symboles fascistes et nazis, mais elle n’a pas réussi à adopter les deux chambres. L’affaire Broili a rouvert le débat.