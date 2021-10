Boxe : Usyk, Wilder, puis Fury ? Ce serait le calendrier idéal pour les rivaux d’Anthony Joshua en 2022

Anthony Joshua et ses rivaux possibles après le match revanche contre Usyk. PA

La course de Anthony Josué a pris du recul en septembre, être surpris par l’Ukrainien Oleksandr Usyk au stade de Tottenham, perdant ses ceintures poids lourds qu’il avait récupérées en Arabie contre Andy Ruiz.

Le plan à court terme d’AJ est le match revanche contre Usyk, dont il a déjà activé la clause de son contrat et serait mesuré au printemps 2022, mais le Britannique ne s’arrêterait pas là et veut affronter le reste des meilleurs de la catégorie reine de la boxe.

« Au cas où les fans ne le sauraient pas, mais Je prendrais un combat comme Wilder sans hésitation. Et je veux que vous sachiez que je combattrais n’importe qui, qu’il soit dans la fleur de l’âge ou non. J’aime la boxe et Je combattrais n’importe qui », a déclaré dans une interview pour IFL TV. « J’accepterai n’importe quel défi, tant que la politique n’est pas un problème et que les finances sont réglées. Les gens savent que je le suis. Mais ouais, je combattrais Wilder« .

Dans cette même interview, Joshua a parlé de L’offre de Tyson Fury de s’entraîner avec lui pour récupérer ses ceintures, et il n’exclut pas de se mesurer avec le « Gypsy King », ce qui avait été convenu pour 2021 avant que Wilder n’active l’option de revanche d’un contrat et que l’accord entre les Britanniques ne soit dissous.

« Je combattrais Wilder, Fury, Ortiz… n’importe qui. C’est quelque chose qui vient de mon staff et de mon héritage, vous pouvez aimer mon style ou pas, mais je combattrais n’importe qui. »

Shelly Finkel, l’un des managers de Wilder, avait déjà déclaré à l’époque qu’ils seraient intéressés par le combat contre AJ dans des déclarations à Sun Sport. « Il est tôt, l’Usyk-Joshua doit avoir lieu et nous verrons d’autres possibilités. Ce serait un combat massif (le Wilder contre Joshua), peu importe ce qui arrivera au match revanche entre Joshua et Usyk. «