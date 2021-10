Boxe : Uzctegui, hors du combat contre David Benavidez pour usage de substances interdites

Jos Uzcategui n’a pas combattu David Benavidez.

Les le boxeur Jos Uzctegui a été exclu du combat contre David Benavidez planifié pour le 13 novembre prochain dû au fait que J’ai été testé positif aux substances interdites.

Initialement, le combat était prévu pour août, mais Benavidez a contracté COVID-19, il a donc été décidé de le déplacer en novembre. Cependant, avant l’utilisation d’une substance interdite par les Vénézuéliens, je sais chercher un autre adversaire pour l’Américain invaincu.

Benavidez a conquis le titre mondial des super-moyens du World Boxing Council (WBC) en septembre 2019 en battant cependant Anthony Dirrell, a perdu sa ceinture hors du ring un peu moins d’un an plus tard. Le « Canelo » lvarez J’ai profité de la vacance et a été consacré avec le titre en décembre 2020 avec son triomphe sur Callum Smith.

Le Mexicain Affrontez-vous sur le ring avec Caleb Plant le 11 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, où défendre quatre titres internationaux. Cependant, « Canelo » n’a pas d’autre combat prévu après combat.

La substance qui a causé la disqualification du boxeur était l’érythropoïétine recombinante, qui stimule le processus de production de globules rouges. Elle est interdite car, selon une série d’études, améliore les performances athlétiques de l’utilisateur.