Boxxer Series LIVE sur talkSPORT: le tournoi d’élimination d’une nuit voit huit super-légers s’affronter à Liverpool

La série BOXXER arrive ce week-end et talkSPORT vous apportera une couverture en direct du tournoi de boxe rapide et féroce.

La soirée verra huit super-légers s’affronter dans une compétition à élimination directe à Liverpool.

La série BOXXER arrive ce week-end et sera en direct sur talkSPORT

Les combats seront de trois rounds de trois minutes et le champion de la nuit devra traverser trois combats pour remporter la couronne.

L’action se déroulera à la M&S Bank Arena dans le Merseyside et est garantie de produire des rencontres explosives alors que les boxeurs recherchent des victoires décisives pour garantir leur passage au tour suivant.

Un énorme prix de 100 000 £ – le plus gros paiement jamais réalisé dans l’histoire des tournois de boxe britanniques – est en jeu pour le gagnant.

Et talkSPORT sera à Liverpool pour vous apporter toute l’action en direct.

La série BOXXER : commentaire en direct

Fight Night Live de talkSPORT vient de Liverpool ce week-end avec la série BOXXER au centre de la scène.

Ade Oladipo et Gareth A Davies seront vos hôtes pour la nuit avec Alex Steedman et Spencer Oliver en tant que commentateurs.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Channel 731The BOXXER Series : Le tirage au sort

Voici les résultats du tirage au sort des quarts de finale…

1. Kane Gardener contre Nathan Bennett2. Tom Farrell contre Ben Fields3. Lee Appleyard contre Levi Kinsiona4. Sean Dodds v Cori GibbsLa série BOXXER : Les combattants Sean Dodd (17-5-1, 3 KO)

37 – Birkenhead – Short : Bleu clair

La pandémie de coronavirus a mis l’ancien champion des poids légers du Commonwealth Dodd dans un endroit sombre. Aucun événement, aucun revenu : incapable même de chauffer sa maison et avec un frigo vide, il a alors dû composer avec la séparation de sa compagne, qui a emmené leurs enfants avec elle.

Luttant contre l’abattement, Dodd a décidé de tourner les difficultés à son avantage. « Maintenant, j’embrasse le froid, l’inconfort, la faim. Il endurcit l’esprit. Le jeûne est bon pour le corps. Je me sens en meilleure santé que jamais. Surhumain, même », dit-il.

La boxe a offert au jeune Dodd une bouée de sauvetage alors qu’il était adolescent sur une mauvaise voie. Maintenant, cela peut lui en offrir un autre : gagner le tournoi lui rapportera le plus gros prix de sa carrière et le mettra en lice pour de grandes opportunités en 2022.

Détient les victoires précédentes sur les autres combattants du tournoi Tom Farrell, Lee Appleyard et Nathan Bennett.

Nathan Bennett (9-2, 2 KO)

28 – Liverpool – Short : Jaune

Né à Anfield, Liverpool à deux pas du stade LFC, Bennett est un garçon de Liverpool jusqu’à l’os.

Il vient d’une famille de boxeurs des deux côtés – son père a boxé en amateur et n’est pas devenu pro uniquement à cause de blessures subies dans un accident de voiture. Tous ses oncles maternels ont également boxé.

Son cousin Neil Perkins était capitaine de l’équipe GB (l’équipe comprenait James De Gale, David Price) et a remporté « tout ce que vous pouvez gagner en boxe amateur britannique ».

Bennett a commencé la boxe à 13 ans, emmené au gymnase de Kirkdale par son père (qui avait également boxé hors de ce gymnase, tout comme les frères de sa mère). Il a remporté deux titres nationaux en tant qu’amateur.

« Je suis un boxeur-puncheur donc ce tournoi me convient parfaitement, dit-il. «Je suis impatient d’entendre ce soutien que j’aurai là-bas et de gagner ce prix en direct sur Sky Sports. Puis, espérons-le, de grandes opportunités l’année prochaine.

Tom Farrell (18-4, 5 KO)

31 – Liverpool – Short : Rouge

Le fier Liverpudlian Tom Farrell a commencé la boxe à l’âge de 16 ans et se considère comme un débutant tardif à certains égards, étant donné que de nombreux professionnels ont 10 ans ou moins lorsqu’ils commencent à s’entraîner.

« Je n’ai pas autant de milles au compteur que certains de ces autres gars, je me sens jeune, frais. Mais je ne pense pas à ces autres gars. Qu’ils s’inquiètent pour moi », a déclaré l’ancien champion international WBA des super-légers, qui a boxé à Goodison Park en mai 2016 sur l’undercard Tony Bellew.

Farrell s’est battu avec des opérateurs d’élite tels que Liam Smith, Anthony Crolla et Jack Catterall et voit la victoire du tournoi ici ce soir comme un tremplin pour la lutte pour le titre l’année prochaine.

Ben Fields (10-10, 2 KO)

32 – Digbeth – Short : Noir

Sans-abri et accro au crack et à l’héroïne à la fin de son adolescence, Ben Fields a vraiment de la chance d’être en vie. Libéré d’une énième peine de prison à l’âge de 27 ans, il a juré de ne jamais revenir en arrière. À la recherche de la discipline la plus stricte possible, il entra dans une salle de boxe. Il est revenu tous les jours depuis.

Après six mois de formation et aucune expérience amateur, il a commencé à participer à des spectacles de cols blancs et est rapidement entré dans la boxe professionnelle sous licence. Il a une grande réputation sur la scène des petites salles, connu comme un combattant qui ne fait jamais un pas en arrière et n’a pas peur d’en prendre un pour en atterrir un.

Cinq ans après ses premiers pas dans une salle de boxe, Fields est propre, sobre et solide grâce à son intrépidité totale et à un style convivial pour les fans. Il est passé du côté obscur et il a vaincu ses démons : rien sur le ring ne peut lui faire peur et un tournoi à huit n’est qu’un autre défi à relever.

Lee Appleyard (17-6-1, 5 KO)

33 – Rotherham – Short : Vert

Joueur de rugby passionné dans sa jeunesse avec le potentiel de devenir pro, Appleyard a dû quitter le sport à l’adolescence en raison d’une maladie persistante au tibia causée par «mon frère s’est cassé le tibia avec un club de golf alors que je voulais essayer son jeu vidéo. . «

Professionnel depuis l’âge de 24 ans, Appleyard est un favori des fans dans son Yorkshire natal. « Je roule à 100 milles à l’heure, toujours en avant, sans arrêt. J’ai hâte de le montrer sur Sky Sports et pour les fans de Liverpool.

Formé par l’entraîneur, le manager et le promoteur vétéran Stefy Bull, Appleyard se bat pour l’amour du jeu et le divertissement du public. Il a déclaré son intention de faire preuve de prudence lors du tournoi de ce soir en faveur d’une approche à toute vitesse visant à terminer les combats plus tôt.

Kane Gardner (11-1, 6 KO)

26 – Manchester – Short : Orange

« Sugar » Kane Gardner doit son surnom au grand Sugar Ray Robinson, qui est l’idole principale et l’inspiration de l’homme de Manchester en matière de boxe. « Rapide, insaisissable, a arrêté ses adversaires avec un rythme de travail, les a brisés – c’est ce que je fais. »

Gardner a commencé la boxe à l’âge de 9 ans dans le centre de jeunesse local (« Ma mère a eu la paix et la tranquillité pour seulement 50 pence par session ») et a eu son premier combat à l’âge de 10 ans. C’était le début d’une brillante carrière amateur.

Il a ensuite remporté le titre et la boxe de la région du Nord pour l’Angleterre en tant qu’amateur, ainsi que les championnats universitaires (il a boxé pour l’Université de Salford tout en obtenant un diplôme en exercice et santé) avant de finalement devenir professionnel.

Cori Gibbs (13-0, 3 KO)

26 – Birmingham – Short : Violet

Le boxeur de Birmingham Cori Gibbs est un homme de peu de mots – il préfère laisser ses mains parler, tout comme son frère Tion, également boxeur professionnel.

« Cori est une anomalie. Tous les jeunes que vous regardez sont collés à leur téléphone toute la journée – parfois Cori n’en possède même pas », s’amuse son entraîneur de longue date.

Au lieu des télécommunications, les mains de Gibbs ont fait des déclarations solides en son nom : en tant qu’amateur, il était membre de l’équipe britannique et international anglais, quatre fois champion national d’Angleterre, une fois champion britannique et deux fois champion de la Coupe Haringey.

Gibbs reste invaincu en tant que professionnel et est confiant de conserver ce statut d’ici la fin de la nuit.

Levi Kinsiona (8-1, 1 KO)

25 – Sheffield – Short : Bleu

L’un des huit frères, qui boxent tous, Kinsiona est aussi fier de sa ville natale de Sheffield que de son héritage congolais et veut que ses exploits de boxe honorent les deux.

« Plus je réussis, plus les gens seront obligés d’apprendre à prononcer correctement mon nom de famille », s’amuse-t-il. « Comme Muhammad Ali l’a fait avec Joe Frazier – dis mon nom! »

Son frère aîné Dan a boxé pour l’Angleterre, tandis que Levi a remporté deux titres nationaux et a également boxé lors de la finale du Yorkshire dans la catégorie élite.

Kinsiona parle trois langues – anglais, français et lingala – et était dans les livres avec Sheffield United à l’adolescence avant d’opter pour la boxe, d’où le kit rouge et blanc qu’il porte sur le ring.

Maintenant dans sa troisième année d’un diplôme en développement du sport à l’Université de Sheffield, Kinisona apporte des cerveaux sur le ring. « Le jeu est touché et non touché. Ces autres gars vont se précipiter, se ruer vers l’avant, se bagarrer. Je ne serai pas là pour me faire toucher. Je ne vais pas me faire prendre avant la finale du tournoi.