Boy Meets Girls cherche à #StopHate avec une collaboration de retour à l’école – WWD

Boy Meets Girl a lancé une initiative pour #StopHate avec une collaboration pour la rentrée.

Stacy Igel, fondatrice et directrice créative de Boy Meets Girl, s’est associée à Zabina Bhasin, pédopsychiatre et fondatrice d’InKidz, qui crée des boîtes d’activités et d’autres produits pour les enfants pour leur enseigner les cultures et les traditions du monde entier, tout en les inspirant. pour créer un monde qui embrasse la diversité.

Leur co-création d’une boîte spéciale #StopHate contient un t-shirt de la campagne Boy Meets Girl #StopHate, des bracelets Indian Bond Band traditionnels et d’autres jouets et activités qui soutiennent les efforts d’Igel avec la campagne du National School Climate Center pour mettre fin à l’intimidation et combattre la haine. La boîte coûtera 89 $ et 20 pour cent des ventes nettes seront reversés à la campagne NSCC BullyBust. Les boîtes seront vendues sur les sites Web de Boy Meets Girl et InKidz.

La boîte spéciale #StopHate. coup de courtoisie.

Igel a fait appel à Luis Hernandez, un organisateur et militant et ambassadeur de la cause Boy Meets Girl qui a travaillé avec Igel sur plusieurs campagnes et conférences pour rassembler de jeunes militants. La campagne a été tournée à distance et Igel a demandé à chaque militant quelle couleur et ce que signifiait arrêter la haine pour eux. Avec ces données, elle a établi un lien avec la nouvelle application QMocha pour aider chaque ambassadeur à utiliser la couleur pour communiquer sa réponse émotionnelle à la haine. L’application QMocha fournit des outils pour les séances photo virtuelles ainsi que la possibilité de suivre et de gérer les campagnes d’influence.

Arvind Baliga, PDG et fondateur de QMocha, a déclaré : « Nos analyses aideront Stacy à comprendre comment les choix de couleurs et de textures résonnent avec le public de chaque militant.

Igel a ajouté: “Je ne saurais trop insister sur l’importance de la participation à cette collaboration, car je suis avant tout une maman et une maman qui veut que le monde de son fils soit un peu meilleur et plus gentil à l’avenir, pour lui et les autres enfants . Je m’intéresse également au concept de ce que la couleur signifie pour chacun de nous, et au symbolisme que les gens attachent aux couleurs utilisées dans leur propre histoire, tout comme les acteurs du changement dans notre campagne. Avec cette application, nous pourrons apprendre comment la théorie des couleurs joue un rôle dans les croyances des gens et leurs habitudes d’achat », a déclaré Igel.

Bhasin a ajouté: “Cette campagne est lancée par deux mamans d’horizons différents, de couleurs différentes, avec des histoires différentes – mais nous partageons l’espoir que nos propres enfants vivront un jour dans un monde sans haine ni intimidation – et les événements récents à travers le pays a rendu le besoin d’agir encore plus pressant. Elle a noté que le fait d’avoir été victime d’intimidation dans son enfance l’a amenée au travail qu’elle fait aujourd’hui.

La campagne #StopHate sera lancée en ligne le 23 août. La boîte sera disponible en précommande sur Boymeetsgirlusa.com et inkidzco.com/stophate-shop/, et expédiée aux clients d’ici le 15 septembre.

Nia White en T-shirt #StopHate. coup de courtoisie.

Outre Hernandez, les ambassadeurs de la campagne sont Alliyah Logan, une jeune militante axée sur la sécurité dans les communautés, l’équité en matière d’éducation et l’égalité internationale des genres ; Brooke Baker, une militante et artiste fusionnant mode, éducation et marketing pour favoriser l’équité et l’inclusion ; Nia White, militante politique, civile et pour la justice sociale ; Karla Sterrett, une défenseure de la justice sociale et de l’éducation des jeunes sur la suppression des électeurs et l’engagement civique ; Obrian Rosario, organisateur, travailleur juridique communautaire et conteur, et Brianna Taylor, défenseure de l’activisme populaire, de la prévention de la violence armée, de l’équité et de la justice, de la santé mentale et des droits et de la sécurité des femmes en matière de procréation.

