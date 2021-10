‘Boy’: U2 commence ses aventures épiques d’album

Nous sommes le 20 octobre 1980. Le dernier roadster MGB sort de la chaîne de production. La police dominer les best-sellers britanniques, reine règne en Amérique, et le soldat Benjamin règne sur le grand écran. Dans ce monde vient le premier album d’un jeune groupe irlandais confiant qui a déjà payé sa cotisation et construit sa réputation depuis un certain temps. U2‘s Boy est né.

Il faudra encore dix mois avant que le disque, ou le groupe, ne fasse sa première apparition dans les charts britanniques, alors que Boy offrait à U2 ses premières incursions auprès d’un public qui se multipliera bientôt au-delà de toute mesure. D’ici là, le prochain album octobre et son single phare « Fire » donnaient au quatuor élan de deuxième année.

Mais en octobre 1980, U2 marqua la sortie de son premier long player en partant pour une longue tournée britannique et en donnant ses premiers concerts européens en Belgique et en Hollande, avant leurs premières dates américaines, dans des clubs de la côte Est. « De la vapeur coulait du plafond », se souvint plus tard Bono. « J’ai juste regardé Edge et j’ai dit » Hé, wow, si c’est l’Amérique, j’en veux plus. »

Boy était l’album qui a posé les règles de base passionnantes de ce que pourrait être U2. Cela a commencé l’extraordinaire voyage de 14 disques de studio qui a vu le groupe maintenir leur personnalité très productive et imaginative avec 2017 Chansons d’expérience. A l’autre bout de l’une des carrières les plus glorieuses de la musique moderne, Boy évoque les années sociales et musicales formatrices de U2, leur éducation à l’aube de la nouvelle vague à Dublin et leur amour pour des groupes comme Le choc, Télévision, les Ramones et autres.

U2 a réalisé le premier album aux Windmill Studios dans leur ville natale pendant une longue période en 1980, alors qu’ils consolidaient leur relation avec le producteur anglais en plein essor Steve Lillywhite. Boy contenait des chansons célèbres par la suite telles que « I Will Follow » et « A Day Without Me », ainsi que des observations peut-être moins connues mais tout aussi personnelles sur la vie et l’environnement du jeune groupe, telles que « An Cat Dubh » et « The Electric Co . »

Chaleur et ouverture de Bono Vox, 20 ans

« Un glorieux rugissement d’espoir, baigné d’émotion », a écrit Trouer Press avec approbation, peu après la sortie de l’album. « Le chanteur et auteur-compositeur principal de U2 Bono Vox, 20 ans, projette de la chaleur et de l’ouverture dès le moment où vous le rencontrez. » Le leader a déclaré au magazine : « Ce que nous recherchions dans Boy, c’était une sorte de son de cinéma, un Panavision – vraiment texturé et grand, comme un écran géant dans un cinéma. »

Signe précoce de la remarquable traversée transatlantique que U2 allait bientôt confirmer, Boy a atteint les charts américains bien avant de figurer sur l’équivalent britannique, entrant dans le Billboard 200 en mars 1981 et grimpant à la 63e place. En novembre 1982, l’album y est certifié disque d’or et de platine le même jour.

