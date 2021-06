Boycott de BBC News : les téléspectateurs se déconnectent en faveur de GB News d’Andrew Neil | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Après le lancement de la chaîne dimanche, elle a fait des vagues sur la boîte ainsi que sur les réseaux sociaux alors que les téléspectateurs accueillent un autre ensemble de voix pour commenter les problèmes les plus urgents d’aujourd’hui. Certains abonnés se sont tournés vers Twitter pour révéler qu’ils ne souhaitent plus se connecter à la BBC pour savoir ce qui se passe au Royaume-Uni et dans le monde.

Au lieu de cela, ils se sont engagés à poursuivre leur boycott du radiodiffuseur de service public, certains affirmant que leur reportage sur des “histoires réveillées” était la raison de leur décision.

Un tweet qui a été “aimé” par plus de 7 500 comptes Twitter disait: “Levez la main si vous n’avez pas regardé BBC News pendant 48 heures.”

Le message a reçu une rafale de tweets en réponse de personnes disant qu’elles avaient décidé il y a longtemps d’éteindre le Beeb.

L’un d’eux a déclaré: “J’ai éteint BBC News il y a longtemps. Un flux à sens unique sans aucun équilibre. Faire peur avec des faits, des chiffres, un contexte et une perspective totalement absents.”

Un autre homme a admis qu’il n’avait pas regardé le Beeb depuis 2016, à la suite du référendum européen.

Et pourtant, un tiers a déclaré regretter toutes les fois où ils ont allumé la chaîne dans le passé.

Ils ont dit qu’ils se sentaient “tellement fâchés contre moi-même pour toujours le regarder”.

Ils ont ajouté: “Je ne l’ai pas regardé depuis avril 2020 et regrette vraiment toutes les fois où je l’ai regardé avant.”

Une quatrième personne a tweeté : “Pas regardé depuis avril 2020 puis a annulé ma licence TV.”

Une autre personne qui a déclaré que le boycott avait commencé bien avant cette semaine a déclaré qu’elle n’aimait pas le ton “réveillé” des reportages du Beeb.

Interrogé sur Twitter sur les résultats de sa nouvelle chaîne en termes d’audience, il a répondu: “Eh bien hier soir à 20 heures, mon émission a surpassé Sky News et BBC News Channel combinées. Question suivante.”

Lors de sa première soirée, la nouvelle chaîne a attiré 373 plaintes concernant son émission phare Tonight Live with Dan Wootton.

L’ancien rédacteur en chef du journal The Sun devenu animateur de chat a utilisé sa nouvelle plate-forme pour dénoncer les règles de verrouillage du gouvernement.

Ses commentaires sont intervenus avant que Boris Johnson n’annonce un retard de quatre semaines pour la phase finale de son plan de levée des restrictions.

L’Ofcom, l’organisme de surveillance des médias, a déclaré que les plaintes étaient axées sur “des commentaires faits pendant le programme sur le coronavirus”.

L’organisme a refusé de fournir plus de détails sur la nature des préoccupations soulevées par les téléspectateurs.

M. Wootton a déclaré lors de son émission: «Les blocages sont une mesure grossière.

« Marquez mes mots, dans les années à venir, nous découvrirons qu’ils ont causé bien plus de morts et de dévastations que le gouvernement n’a jamais admis.

«Ils devraient être rayés du manuel de la santé publique pour toujours.

“Mais tragiquement, les scientifiques apocalyptiques et les responsables de la santé publique ont pris le contrôle.

«Ils sont accros au pouvoir et le gouvernement a satisfait que sa campagne de peur sans fin de 15 mois a suffisamment terrifié le public pour qu’il soutienne les blocages.»