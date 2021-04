Boycotter la MLB, réveiller les entreprises qui interfèrent avec des élections libres et équitables ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a appelé au boycott de la Major League Baseball et d’autres «entreprises réveillées» accusées d’interférer avec des élections libres et équitables dans un communiqué publié après que la MLB a cédé à la pression de la gauche et a choisi de déplacer le All-Star Game 2021 hors d’Atlanta , Géorgie suite à l’adoption par l’État d’un projet de loi sur l’intégrité électorale.

En appelant au boycott de la MLB et d’autres entreprises réveillées, le président Trump s’est joint à un chœur croissant de fonctionnaires et de citoyens ordinaires pour repousser les actions corporatistes du Parti démocrate et de la gauche radicale qui semblent avoir politisé pratiquement tous les secteurs de l’Amérique. la vie, en utilisant la peur de la destruction personnelle et professionnelle comme une arme.

«Le baseball est déjà en train de perdre énormément de fans», lit-on dans la déclaration de Trump. «Maintenant, ils quittent Atlanta avec leur All-Star Game parce qu’ils ont peur des démocrates radicaux de gauche qui ne veulent pas d’une pièce d’identité des électeurs, ce qui est désespérément nécessaire.»

En plus de la Major League Baseball, Trump a appelé au boycott de toutes les «entreprises réveillées» qui interfèrent dans le processus électoral américain, y compris Coca-Cola et Delta Airlines, basées à Atlanta, qui ont toutes deux fait écho à l’affirmation du régime Biden selon laquelle exiger une pièce d’identité pour voter est semblable au lynchage et à la ségrégation raciale.

«Boycottez le baseball et toutes les entreprises réveillées qui interfèrent avec les élections libres et équitables», a poursuivi la déclaration de Trump. «Écoutez-vous Coca-Cola, Delta et tout le reste!»

Lisez la déclaration complète du président Trump ci-dessous:

Comme indiqué précédemment par National File, le président en exercice Joe Biden s’est impliqué dans la question, appelant la Major League Baseball à déplacer le jeu hors d’Atlanta, tout en affirmant également que les athlètes professionnels multimillionnaires sont parmi les «victimes» les plus victimes de l’identification des électeurs. lois. En se joignant au reste de son parti pour comparer les lois sur l’intégrité électorale à la ségrégation raciale de l’époque de Jim Crow, Biden a affirmé qu’exiger une pièce d’identité pour voter «fait ressembler Jim Crow à« Jim Eagle »» et a critiqué les dispositions du projet de loi interdisant le parti. agents de donner des cadeaux aux électeurs tout en faisant la queue aux urnes.

Selon de récents sondages, une super majorité de 72% d’Américains soutient les lois d’identification des électeurs. En 2021, 36 États exigent une certaine forme d’identification pour voter.

