Boycotter ou ne pas boycotter ⋆ .

Nous avons écrit ici et ici sur la décision de Ben & Jerry d’arrêter de vendre des glaces en Judée-Samarie, une expression flagrante de l’antisémitisme de cette entreprise. Maintenant, les forces pro-israéliennes ripostent. Israel National News titre : « Les républicains repoussent le boycott de Ben & Jerry’s en Judée-Samarie. »

La représentante Nicole Malliotakis (R-NY) a exhorté les Américains à « prendre position » contre Ben & Jerry’s à la suite de la décision. “Je pense qu’il est vraiment important que les Américains ici envoient un message à Ben & Jerry’s en n’achetant pas leur crème glacée, très franchement”, a déclaré Malliotakis dans une interview avec l’ancien membre de l’Assemblée démocrate de l’État de New York, Dov Hikind.

***

En Pennsylvanie, le représentant de l’État républicain Aaron Kaufer a appelé les fabricants de crème glacée appartenant à Unilever et, dans une lettre de mardi, a exhorté le gouverneur, le procureur général et le trésorier de l’État à appliquer une loi interdisant à l’État de contracter avec une entreprise à moins qu’il ne certifie que il ne s’engagera pas dans un boycott d’une personne ou d’une entité qui fait des affaires dans sa juridiction.

***

« Ben & Jerry’s s’est rendu à une campagne continue et agressive de groupes anti-juifs et anti-israéliens extrêmes », a déclaré Kaufer dans sa lettre, ajoutant que les responsables de la Pennsylvanie « doivent travailler ensemble, faire respecter la loi et se tenir aux côtés d’Israël ». Hikind, quant à lui, a appelé mercredi au boycott des autres produits fabriqués par Unilever, propriétaire de Ben & Jerry’s aux États-Unis. « Notre position contre UnileverUSA pour sa participation au mouvement BDS via Ben & Jerry’s doit être portée au niveau supérieur. N’achetez pas de produits Unilever ! Mayo Hellman, thé Lipton, savon Dove & Axe. Dites non au BDS antisémite. L’antisémitisme ne peut pas être la saveur du mois », a-t-il tweeté.

Il y a une semaine ce soir, Charlie Kirk et moi avons comparu devant un grand groupe à Fargo pour collecter des fonds pour un projet d’expansion du Center of the American Experiment dans le Dakota du Nord. Nous avons parlé du fait que les grandes entreprises s’étaient étrangement «éveillées» et de ce qu’il fallait faire à ce sujet. Une grande partie du problème est que les entreprises craignent la gauche, mais pas la droite. Ainsi, ils calculent que leur meilleure solution est de se plier à la gauche, ce qui menace constamment de boycotts et autres désagréments.

Cela doit changer. Les conservateurs doivent mettre leur portefeuille là où sont leurs valeurs. Les conservateurs n’aiment pas mélanger la politique avec le choix des consommateurs ou, d’ailleurs, d’autres aspects de nos vies. Mais la gauche, comme Charlie le soutient agressivement, ne nous a pas laissé le choix. Nous devons combattre le feu par le feu pour remettre les grandes entreprises au milieu de l’échiquier politique.

Unilever, anticipant un retour de flamme à l’antisémitisme gratuit de Ben & Jerry, a publié une déclaration distanciant le conglomérat mondial des opérations de sa société de crème glacée. Ce n’est pas assez bon. Si nous voulons vraiment mettre la pression sur Ben & Jerry’s, nous devons faire souffrir Unilever.

Mon opinion générale est que je ne me soucie pas des opinions politiques des personnes ou des entreprises dont j’achète les biens et services. Cependant, si ces entreprises cherchent à m’influencer sur des questions politiques, elles assument le risque de m’inciter à ne pas acheter leurs produits.

Ainsi, je ne rêverais pas d’acheter une pinte de crème glacée Ben & Jerry’s. Il y a beaucoup d’excellentes glaces sur le marché, et je n’ai aucune envie de financer le gauchisme cinglé de cette entreprise. Pour prendre un autre exemple, il y a une brasserie à Duluth appelée Bent Paddle qui, de l’avis de tous, fabrique une excellente bière. Mais Bent Paddle a été un adversaire virulent du développement des ressources minérales du nord-est du Minnesota, et l’excellente bière est partout ces jours-ci, donc je n’achète pas leurs produits.

Cela me frappe comme l’un des nombreux cas où, si nous voulons vaincre l’assaut barbare de la gauche, les conservateurs doivent s’endurcir. Nous avons un énorme pouvoir d’achat des consommateurs, et nous devons mettre ce pouvoir d’achat à profit.