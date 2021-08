Boycotter | Sound & Fury quotidiens

in

Je suis perplexe. Ma mémoire se souvient des boycotts contre les raisins, le chocolat et le bus. Nous sommes confrontés à la plus grande menace de notre époque dans la bataille du covid et notre réponse de groupe est de nous recroqueviller dans nos maisons car nous risquons de nous faire vacciner.

La solution est connue. C’est une vaccination généralisée.

Pourtant, nous craignons une attaque de marketing numérique envers nos concitoyens qui signifie la mort de nos proches. Nous envoyons des guerriers combattre et souffrir dans nos hôpitaux, mais nous, les vaccinés, n’exerçons pas notre droit d’être protégés du choix délibéré de nos voisins de ne pas se faire piquer.

Où sont nos stylos et cartes postales ?

Où sont nos pétitions ?

Où sont nos doigts de numérotation ?

Pourquoi n’exigeons-nous pas que les lieux qui veulent les sous de nos poches vérifient chaque personne qui souhaite dépenser un centime, demandent une preuve de vac pour entrer ?

Pourquoi voulez-vous faire profiter quelqu’un qui ne veut pas vivre ou protéger ses employés ?

Pourquoi voulez-vous que les marchands vous tuent pour le profit ?

Wal-Mart, Costco, Tractor Supply, Exxon, Delta, McDonalds. La liste est longue des endroits qui n’ont besoin que de placer une personne à la porte pour présenter une preuve de vac pour entrer.

Je suggère que c’est une petite dépense qu’ils peuvent faire pour sauver la vie de vos proches.

S’il y a un groupe qui peut démarrer quelque chose, ce sont ceux qui en sont membres. La preuve est dans l’historique de vos actions.

Je crois que nous avons le droit de fuir ceux qui ne piquent pas et ceux qui les soutiennent. Croyez-vous la même chose?

