Boycottez la MLB et les entreprises qui ne soutiennent pas la sécurité électorale ⋆ .

L’ancien président Trump a publié une déclaration vendredi après l’annonce de la nouvelle que la MLB déplaçait son All-Star Game hors d’Atlanta après l’approbation par le gouverneur Brian Kemp du nouveau projet de loi électorale de la Géorgie. Trump a appelé la MLB ainsi que les «sociétés réveillées» pour avoir «interféré avec des élections libres et équitables».

«Le baseball perd déjà énormément de fans, et maintenant ils quittent Atlanta avec leur All-Star Game parce qu’ils ont peur des démocrates radicaux de gauche qui ne veulent pas que la pièce d’identité des électeurs, qui est désespérément nécessaire, ait quoi que ce soit à voir avec nos élections. », A déclaré Trump. «Boycottez le baseball et toutes les entreprises réveillées qui interfèrent avec les élections libres et équitables. Écoutez-vous Coca-Cola, Delta et tout le reste! »

La décision de la MLB intervient après que le président Joe Biden a déclaré mercredi à ESPN qu’il «soutiendrait fermement» la ligue de baseball déplaçant son match annuel hors de Géorgie en raison d’objections concernant le nouveau projet de loi sur la sécurité électorale.

«Je pense que les athlètes professionnels d’aujourd’hui agissent de manière incroyablement responsable. Je les soutiendrais fermement. Les gens se tournent vers eux. Ce sont des leaders », a déclaré Biden. «Regardez aussi ce qui s’est passé avec la NBA. Regardez ce qui s’est passé dans tous les domaines. Les personnes qui sont le plus victimes sont celles qui sont les leaders dans ces différents sports, et ce n’est tout simplement pas correct.

Le match devait avoir lieu au Truist Park – domicile des Braves d’Atlanta – le 13 juillet. La ville n’a accueilli le match des All-Star que deux fois, en 1972 et 2000, et l’événement était sur le point de générer des revenus considérables pour l’État. économie. La MLB affirme avoir déplacé l’emplacement du jeu en raison des «restrictions» de vote perçues contenues dans le SB 202.

«J’ai décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport est de déplacer le All-Star Game et le repêchage de la MLB de cette année», a déclaré Rob Manfred, commissaire de la MLB, dans un communiqué. «La Major League Baseball soutient fondamentalement le droit de vote de tous les Américains et s’oppose aux restrictions concernant les urnes.»

La semaine dernière, Biden a réitéré un point de discussion erroné de la gauche selon lequel le SB 202 interdit aux électeurs de faire la queue dans un bureau de vote. En réalité, la disposition du projet de loi électorale permet aux électeurs d’apporter de la nourriture ou des boissons en ligne, et même de commander de la nourriture s’ils le souhaitent. La disposition vise plutôt à s’appliquer aux personnes distribuant des publicités ou des cadeaux, ce qui est déjà contenu dans des lois similaires du Minnesota, du Montana et de New York, qui a une politique similaire qui s’applique à «la viande, les boissons, le tabac, les rafraîchissements ou les provisions. » Le Delaware, l’État d’origine de Biden, interdit également les cadeaux et récompenses lors des élections primaires présidentielles.

Le projet de loi de Géorgie rend obligatoire l’identification des électeurs pour les votes par correspondance et permet aux bureaux de vote d’être ouverts de 7 h à 19 h. Biden a déclaré à ESPN que le projet de loi était «Jim Crow sous stéroïdes» après avoir affirmé lors de sa première conférence de presse en mars qu’il s’agissait de «Jim Crow in le 21e siècle. L’attachée de presse Jen Psaki a faussement affirmé jeudi que le SB 202 «rendrait le vote plus difficile et plus difficile pour les gens».

Kemp a critiqué la MLB pour sa décision soudaine, citant «annuler la culture» dans une interview avec The Hill. «Aujourd’hui, la Major League Baseball a cédé à la peur, à l’opportunisme politique et aux mensonges libéraux», a déclaré Kemp. «Les Géorgiens – et tous les Américains – devraient bien comprendre ce que signifie la décision impulsive de la MLB: annuler la culture et réveiller les militants politiques viennent pour tous les aspects de votre vie, sports compris. Si la gauche n’est pas d’accord avec vous, les faits et la vérité n’ont pas d’importance.

David Ralston, le président républicain de la Georgia House, a déclaré que la Géorgie «ne sera pas intimidée par les socialistes et leurs sympathisants» quelle que soit la décision de la MLB. «Cette décision n’est pas seulement économiquement préjudiciable, elle prive également les Géorgiens d’une célébration spéciale de notre passe-temps national sans politique. Mais la Géorgie ne sera pas intimidée par les socialistes et leurs sympathisants », a déclaré Ralston. «Nous continuerons à défendre des élections accessibles, sûres, libres et équitables. Et nous continuerons de dire la vérité malgré l’extorsion et l’intimidation.

Avant d’annoncer officiellement le changement de lieu, Manfred a déclaré des «conversations de fond» sur le site du All-Star Game et le projet de loi a eu lieu au sein du syndicat de la MLB Players Association. Comme Trump l’a fait allusion, les «entreprises réveillées» ont dénoncé le projet de loi géorgien alors qu’elles font face à une pression croissante pour le signalement de la vertu.

Le PDG de Coca-Cola, James Quincey, a déclaré que le projet de loi était «inacceptable» et constituait un «pas en arrière» après que l’Église méthodiste africaine ait appelé au boycott du produit. « Si » Coca-Cola veut que les Noirs et les Brunes boivent leur produit, alors ils doivent prendre la parole lorsque nos droits, nos vies et notre démocratie telle que nous la connaissons est attaquée « , a déclaré Mgr Reginald Jackson lors d’un rassemblement à Atlanta. jeudi dernier. Même si la société a publié une déclaration en mars indiquant qu’elle soutient «des améliorations qui amélioreraient l’accessibilité, maximiseraient la participation des électeurs, maintiendraient l’intégrité électorale et serviraient tous les Géorgiens», la foule s’est assurée que le hashtag #BoycottCocaCola était à la mode sur les médias sociaux.

Jeudi, le sénateur Marco Rubio, de R-Fla., A publié une vidéo appelant Delta Air Lines pour avoir «réveillé les hypocrites des entreprises» après que le PDG Ed Bastian a annoncé son opposition au projet de loi électorale de Géorgie après avoir eu «des discussions avec les dirigeants et les employés du Noir communauté. » Rubio a souligné le fait que ces mêmes entreprises font toujours des affaires avec le Parti de la communauté chinoise génocidaire.

#WokeCorporateHypocrites pic.twitter.com/ZHFTias5pg – Marco Rubio (@marcorubio) 1 avril 2021

Deux heures avant de publier une déclaration sur la décision de la MLB, Trump a déclaré « qu’il y avait eu une fraude massive lors de l’élection présidentielle de 2020 » et a souhaité aux Américains de joyeuses Pâques.

«Pourquoi est-ce que chaque fois que la FRAUDE ÉLECTORALE 2020 est discutée, les Fake News Media déclarent constamment que de telles accusations sont sans fondement, sans fondement, injustifiées, etc.? Malheureusement, il y a eu une fraude massive lors de l’élection présidentielle de 2020, et de nombreuses personnes très en colère le comprennent », a déclaré Trump. «Avec chaque jour qui passe, et malheureusement pour les fous radicaux de gauche, de plus en plus de faits sortent. A part ça, Joyeuses Pâques! »

Le projet de loi électorale en Géorgie est continuellement mal interprété par la gauche – car il vise simplement à assurer la sécurité des élections et donc que la nature alambiquée de l’élection de 2020 ne prenne plus le dessus.

La MLB sélectionne actuellement une nouvelle ville pour accueillir son All-Star Game, alors que les cotes sportives diminuent en raison des messages de justice sociale. Selon un sondage Yahoo News / YouGov, environ 34,5% des personnes interrogées ont regardé moins de sports à la télévision en raison des programmes de justice sociale et de l’activisme. La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, qui a exprimé son soutien au PCC et à Black Lives Matter, a soutenu la décision de la MLB de déplacer le All-Star Game.

«Je suis fier de m’appeler aujourd’hui membre de la famille @mlb. @Morethanavote #BlackLivesMatter », a déclaré James.