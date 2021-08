Boycottez le recensement 2021 si les données sur les castes ne sont pas incluses : l’appel de Lalu Yadav aux minorités, aux Dalits et aux OBC

in

Lalu Yadav a déclaré que les Dalits, les minorités et les communautés arriérées du pays devraient boycotter complètement l’exercice de recensement si les castes ne sont pas comptées.

Le chef Rashtriya Janata Dal et ancien ministre en chef du Bihar Lalu Prasad Yadav a appelé aujourd’hui les minorités, les Dalits et les OBC à boycotter le recensement 2021 si le gouvernement central n’accepte pas d’y inclure des données basées sur les castes. S’adressant à la plate-forme de microblogging Twitter, Lalu a déclaré que les Dalits, les minorités et les communautés arriérées du pays devraient boycotter complètement l’exercice de recensement si les castes ne sont pas comptées.

« Si les castes ne sont pas comptées dans le recensement de 2021, à l’exception du Bihar, des Dalits, des minorités et de tous les arriérés, les communautés EBC du pays peuvent également boycotter le recensement. Si les données du recensement ne profitent pas à la majorité de la population, alors que ferons-nous de ce recensement du nombre d’animaux ? » dit Lalu Yadav.

Le chef de l’opposition et député du Bihar, Tejashwi Yadav, a demandé qu’un recensement basé sur les castes soit effectué au Bihar, un appel qui a trouvé un écho auprès de ses amis devenus ennemis, Nitish Kumar, ministre en chef du Bihar et allié du parti au pouvoir Bharatiya Janata en l’état. L’Assemblée du Bihar a adopté à deux reprises une résolution et l’a envoyée au Centre à cet égard. Cependant, le gouvernement Modi a catégoriquement refusé d’entreprendre un recensement basé sur les castes.

S’adressant aux journalistes à la fin du mois dernier, Tejashwi Yadav a déclaré : « Quand les arbres, les animaux, les véhicules et toutes les castes et tribus répertoriées peuvent être comptés dans ce pays, pourquoi le BJP déteste-t-il tellement les gens de la catégorie OBC qu’il les coupe de la Recensement?”

« Le gouvernement central devrait faire compter les personnes arriérées dans le recensement et rendre les données publiques également », a déclaré Tejashwi Yadav.

Le CM Nitish Kumar a déjà demandé un rendez-vous avec le Premier ministre Narendra Modi pour discuter de la question. Kumar a également laissé entendre que si le Centre n’accepte pas la demande de l’État, il pourrait entamer une discussion sur la réalisation de l’exercice au niveau de l’État. Outre le Bihar, des États comme le Maharashtra et l’Odisha ont également exhorté le Centre à effectuer un recensement basé sur les castes.

Le Congrès a également coincé le gouvernement sur la question en lui demandant pourquoi le gouvernement fuyait un recensement basé sur les castes alors que même une femme députée du BJP a exigé la même chose à la Lok Sabha. Un recensement basé sur les castes est nécessaire pour évaluer la situation exacte du terrain car dans au moins 30 États et territoires de l’Union, la réserve pour les classes arriérées a dépassé la limite supérieure, a déclaré le parti d’opposition.

