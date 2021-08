Boyfriend Dungeon mettant à jour l’avertissement de contenu à la suite d’un contrecoup

Image: Jeux Kitfox

La simulation de datation d’exploration de donjons de Kitfox Games est déjà accompagnée d’un avertissement de contenu initial (CW) permettant aux joueurs de savoir que le jeu couvrira des sujets plus sombres, mais il ne dit pas exactement aux joueurs ce qui les attend plus tard dans le jeu. Ce manque de spécificité a conduit à un retour de bâton chez certains joueurs et à une annonce du studio pour mettre à jour le jeu avec un avertissement plus complet.

Les bandes-annonces de Boyfriend Dungeon le présentent comme un robot de donjon ludique où les partenaires romantiques peuvent se transformer en armes que vous pouvez manier pendant la bataille. Mais sans entrer dans les spoilers, il plonge également dans les problèmes liés aux limites personnelles et au consentement via l’un de ses principaux antagonistes. «Ce jeu peut inclure des références à des avancées non désirées, au harcèlement criminel et à d’autres formes de manipulation émotionnelle. Jouez avec prudence », lit-on dans l’avertissement de contenu actuel.

Certains ont lu la CW et pensaient que cela signifiait que les sujets sensibles mentionnés pourraient être des détails de fond, ou évitables d’une manière ou d’une autre, étant donné le ton léger des documents marketing menant à la sortie. En réalité, les thèmes sont une grande partie de l’histoire du jeu, ce qui a conduit à une certaine discorde au sein du fandom. Les victimes de traumatismes similaires disent que faire des choses comme le harcèlement criminel une partie centrale du jeu rend difficile l’engagement, d’autant plus que certains l’ont acheté sans s’attendre à cette partie du récit.

“L’avertissement de contenu pour Boyfriend Dungeon décrit de manière inadéquate les événements de harcèlement criminel et de manipulation émotionnelle qui existent dans l’histoire”, a écrit Kitfox Games sur Twitter au cours du week-end. « Nous mettrons à jour le jeu la semaine prochaine avec une CW plus précise. Nous nous excusons pour tout préjudice causé par notre erreur. Merci d’avoir joué!”

Alors que certaines personnes ont demandé que le jeu soit plus franc et transparent sur les thèmes qu’il couvre, y compris sur toute vitrine qui le vend, tandis que d’autres ont fait valoir que le contenu autour de la manipulation émotionnelle devrait être totalement facultatif. Cela a suscité des discussions sur les réseaux sociaux tout au long du week-end sur la liberté artistique et l’étendue de la responsabilité personnelle lorsqu’il s’agit de décider comment s’engager dans des scénarios potentiellement bouleversants. Elle a également soulevé des questions sur les attentes portées par les créateurs marginalisés par rapport à ceux dont la liberté artistique n’est jamais remise en cause.

«Je suis VRAIMENT reconnaissant que même s’il y a un discours passionné sur de vrais problèmes, personne ne me harcèle ni Kitfox! Wow! Hourra !” La co-fondatrice de Kitfox, Tanya X. Short, a écrit sur Twitter au cours du week-end. « Mais aussi, j’aimerais que vous soyez plus gentils les uns envers les autres, s’il vous plaît. faire preuve d’empathie; reconnaître les besoins; respecter.”

Sorti le 11 août sur Xbox, Switch et PC, Boyfriend Dungeon a été initialement lancé en 2018 en tant que jeu de romance queer qui permettrait aux joueurs de s’engager dans tous les types de relations. “Je pense que l’inclusivité est importante dans chaque jeu … mais surtout dans les jeux sur l’amour et les liens que nous forgeons avec d’autres personnes”, a déclaré Short dans une interview de 2017 sur le jeu. “Le véritable amour est toujours inclusif.”