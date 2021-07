Boyfriend propose de créer une association d’influenceurs

D’autre part, Gerardo González Bañales, fiancé de YosStop, a envoyé une déclaration via le compte Instagram de l’influenceur sur la situation que vit le youtuber.

Le musicien a souligné que Yoss elle est jugée durement par la société, en plus d’être injustement emprisonnée. “Il me semble qu’il y a une grave confusion sur la question de Yosseline : elle fait actuellement l’objet de deux types de procès très différents, le procès judiciaire qui la prive actuellement de liberté et le procès médiatique”, a-t-il déclaré au début. .de votre message.

« Le jugement juridique est rendu par une interprétation inconstitutionnelle de l’article 187 du Code pénal de Mexico, dans lequel 10 mots sont interprétés comme un crime très grave, et avec cette interprétation qui porte un déguisement de légalité et est appliquée cette mesure de précaution de détention préventive qui maintient Yoss privé de sa liberté pendant 10 mots. En même temps, il a le déguisement de la justice, mais ce n’est rien de plus qu’une simulation de justice », a-t-il expliqué. Gonzalez Bañales tandis que la vidéo montre la question : Et les agresseurs ?

YosStop et son petit ami, Gerardo González Bañales. (Agence du Mexique.)

Concernant le deuxième procès auquel elle est soumise selon lui, le petit ami de YosStop Il a proposé de créer une association qui protège les créateurs de contenu numérique : « Ils la soumettent au jugement des médias pour les choses qu’elle a dites ; ce procès médiatique n’est pas la raison pour laquelle elle est en prison. Je suis tout à fait d’accord sur la nécessité de réguler et d’éduquer le contenu numérique partagé par les créateurs de contenu numérique et c’est pourquoi je pense qu’il est de la plus haute importance que les communicateurs ou influenceurs numériques forment une association afin qu’ils connaissent leur cadre de droits et obligations ” , dit-il.

“Au Mexique en particulier, nous devons faire très attention et nous rééduquer dans le langage quotidien que les gens utilisent, les médias, les influenceurs, les politiciens, les avocats … afin que nous ne commettions pas les mêmes erreurs qui portent atteinte aux droits humains et en particulier aux femmes Nous devons être conscients qu’il existe des erreurs de communication et culturelles qui sont passées inaperçues pendant longtemps et ont provoqué une tendance claire à la discrimination et nous ne pouvons et ne devons pas continuer à les autoriser, alors je vous invite tous à y réfléchir “, a-t-il conclu.