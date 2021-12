Boys Club No More : repenser le leadership, la culture et le développement dans les jeux

Ceci est une chronique invitée de Kay Arutyunyan de CounterPunch – A Virtuos Studio

Lorsque j’ai commencé ma carrière dans la production de divertissement numérique, il y a 13 ans, il était rare de rencontrer d’autres femmes membres du personnel de l’industrie, que ce soit lors d’appels clients ou lors d’événements. Les salons professionnels du jeu ressemblaient alors parfois à un club de garçons, ce qui reflétait peut-être la majorité masculine dans les cercles de développeurs de jeux et parmi les consommateurs.

Aujourd’hui, cependant, les femmes représentent environ 30% des développeurs de jeux et près de la moitié de tous les joueurs dans le monde. Les jeux et leur développement sont véritablement entrés dans le courant dominant, bien qu’ils soient traditionnellement perçus comme une activité dominée par les hommes et appréciés uniquement par un groupe restreint.

Tel que publié par le Forum économique mondial : « Tout comme les jeux vidéo sont devenus plus riches, plus complets et plus complets, les communautés qui y jouent sont également devenues plus inclusives et accessibles. » Et en ces temps sans précédent, le rôle des jeux pour divertir, permettre des interactions sociales, construire des communautés et ainsi élargir les perspectives de près de trois milliards de joueurs dans le monde est maintenant plus important que jamais.

Étant dans le domaine du développement de contenu d’une telle portée, nous avons la possibilité d’avoir un impact. En tant que tel, il est important que le contenu développé et la composition des développeurs reflètent la diversité de notre public. Je suis convaincu que l’industrie des jeux peut évoluer et accélérer le changement social pour le mieux, tout en démontrant une analyse de rentabilisation pour une parité et une inclusion accélérées – en commençant par le genre.

La représentation compte

Alors que les opportunités pour les femmes dans le jeu ont augmenté à pas de géant, la représentation des personnages et protagonistes féminins dans le jeu est toujours à la traîne. À l’heure actuelle, il est encore plus courant de trouver des personnages féminins dans des rôles secondaires ou manquant de développement de caractère par rapport à leurs homologues masculins.

Il a été dit que les femmes sont sous-représentées et mal représentées dans les jeux parce que nous sommes sous-représentées dans l’industrie

Il est néanmoins encourageant de voir que les protagonistes féminines du jeu ont doublé, passant de 9% en 2015 à 18% en 2020, comme le rapporte Feminist Frequency. Ces dernières années, des personnages féminins forts et dynamiques ont émergé avec Aloy d’Horizon Zero Dawn, Ellie de The Last of Us Part 2 et Kena: Bridge of Spirits’ Kena, pour n’en nommer que quelques-uns. Il convient également de noter que ces jeux représentaient des protagonistes féminines de manière juste et pertinente, des aspects visuels à leurs histoires.

Un chiffre de 18 % de représentation féminine rappelle qu’il faut faire plus et que les progrès doivent être plus rapides. Il a été dit que les femmes sont sous-représentées et mal représentées dans les jeux parce que nous sommes sous-représentées dans l’industrie. C’est vrai, et j’ajouterais qu’avoir plus de protagonistes féminines dans les jeux serait un grand facteur d’attraction pour attirer plus de femmes à rejoindre l’industrie – des joueuses ayant plus de personnages avec lesquels s’identifier et plus de jeux à apprécier, à plus de talents féminins en herbe pour travailler sur des titres mettant en scène leurs héros préférés.

La diversité et l’inclusivité viennent d’en haut

La représentation aux niveaux exécutifs des organisations est également importante, car l’un des meilleurs moyens de permettre l’égalité des sexes est de montrer et de montrer l’exemple. Pour les femmes talentueuses qui souhaitent rejoindre une industrie traditionnellement dominée par les hommes, il peut être immédiatement encourageant de voir des femmes au sommet des organisations pour lesquelles elles postulent. Chez CounterPunch – A Virtuos Studio, nous avons des femmes leaders telles que la directrice financière de Virtuos, Jasmine Cheong, la directrice des ressources humaines mondiales Minny Abels et moi-même. Avec plus de 30 % de femmes employées chez CounterPunch par rapport à la référence du secteur de 20 % d’animatrices dans le monde, la représentation au sommet contribue grandement à attirer et à inspirer confiance aux femmes talentueuses qui souhaitent rejoindre et développer leur carrière avec nous.

Une démonstration claire de l’engagement à aider les talents à se développer est également importante pour réduire les barrières à l’entrée. Étant donné que le domaine de l’animation et du développement de jeux nécessitent certains niveaux de spécialisation, il est important d’offrir des chances égales de développement de carrière, tout en cultivant une culture d’apprentissage continu. Offrir une formation basée sur les compétences et des opportunités de développement personnel peut constituer un excellent égalisateur, en particulier pour encourager les talents à rejoindre.

Même lorsqu’il y a une représentation, il est important que l’équipe de direction d’une organisation fournisse et impose un milieu de travail sûr et inclusif

L’éducation, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie, de l’art et des mathématiques (STEAM), est essentielle au développement de l’industrie des jeux, créant de nouvelles opportunités d’avancement pour la main-d’œuvre. De plus, la création d’un écosystème favorable qui encourage davantage de femmes à poursuivre leurs études dans ces domaines, ou à poursuivre leur intérêt à travailler dans l’industrie des jeux, est essentielle pour augmenter le vivier de talents féminins et combler l’écart entre les sexes.

Et même lorsqu’il y a représentation, il est important que l’équipe de direction d’une organisation fournisse et mandate un lieu de travail sûr et inclusif – un lieu avec des politiques en place et qui met l’accent sur le respect, une communication ouverte et un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée – pour retenir les talents. Une façon d’assurer la diversité et l’inclusivité à long terme est de mettre en place des KPI, qui garantissent que les organisations sont tenues responsables, afin qu’elles examinent et améliorent régulièrement leurs politiques, leurs efforts et leurs performances.

Une économie qui change la donne

La diversité de toutes sortes ajoute du flair à un lieu de travail et à sa culture. Avoir un ensemble plus diversifié de perspectives et d’idées atténue la pensée de groupe et favorise la créativité, ce qui est essentiel pour créer des jeux plus grands et meilleurs.

Il a été prouvé qu’une meilleure diversité des genres produit à elle seule de meilleurs résultats commerciaux – les entreprises avec une forte diversité des genres au sein des équipes de direction sont susceptibles d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne. Et avec un joueur sur deux étant une femme, une meilleure représentation des femmes dans les jeux permettrait de mieux répondre aux niveaux de demande actuels et de libérer un bassin de consommateurs et de talents auparavant inexploité.

Le changement est un processus, et tous les efforts déployés pour remettre en question le statu quo sont un pas dans la bonne direction. La diversité des genres et l’inclusivité visent vraiment à garantir des règles du jeu équitables pour tous – cela devrait être conduit comme toute autre priorité commerciale, en particulier lorsqu’il s’est avéré qu’il a un impact positif sur les résultats. L’industrie a parcouru un long chemin, et je suis convaincu que nous pouvons passer au niveau supérieur en matière de parité hommes-femmes en veillant à ce qu’elle apparaisse davantage – des personnages dans les jeux et la foule lors d’événements à ceux qui donnent l’exemple dans les organisations où les jeux sont fait.

Kay Aroutyunyan

En savoir plus sur Kay Arutyunyan et CounterPunch – A Virtuos Studio sur PCGamesInsider.biz.

