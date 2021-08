Boyz II Men commence un passage épique au sommet

Une date capitale dans l’histoire des charts américains, ainsi que dans l’histoire de la Motown des derniers jours, est arrivée le 15 août 1992. C’était le début de la route pour “Fin de la route.” groupe de Philadelphie Boyz II Hommes est allé au n ° 1 du Billboard Hot 100 avec la ballade épique – sans se rendre compte qu’il serait toujours là 13 semaines plus tard, dans une course qui s’étendait de l’été à la fin de l’automne, d’août à novembre.

La chanson, produite par LA Reid et Babyface et co-écrite par le duo avec Daryl Simmons, a été composée pour la bande originale du film Boomerang, avec Eddie Murphy. Alors que Boyz II Men devait reprendre la route le lendemain, Reid et Babyface se sont envolés pour Philly et ont enregistré toutes leurs voix en trois heures.

Battre le record d’Elvis

Quelle session record ce fut. Les 13 semaines de la chanson ont battu un record de longévité dans les charts depuis 1956, lorsque Elvis Presley“Hound Dog” et “Don’t Be Cruel” à double face de ‘s ont passé 11 semaines au sommet. L’exploit de Boyz II Men n’a pas duré longtemps, car avant la fin de 1992, Whitney Houston avait commencé une séquence de 14 semaines au sommet avec “I Will Always Love You”.

Pour ne pas être en reste, deux ans après “End Of The Road”, le groupe Motown a lui-même eu un règne de 14 semaines avec “I’ll Make Love To You”, puis, incroyablement, une période de 16 semaines en 1995 en tant qu’invités sur “One Sweet Day” de Mariah Carey. Ajoutant leur autre n ° 1 à la fin de 1994 avec “On Bended Knee” (qui a régné “seulement” six semaines), et un en 1997 avec “4 Seasons Of Loneliness”, Boyz II Men affiche un record extraordinaire de 50 semaines au sommet. le Hot 100 avec seulement cinq singles.

Le nom du groupe, d’ailleurs, a été tiré d’une de leurs premières inspirations. À leurs débuts en tant que quatuor en 1988, ils s’appelaient Unique Attraction, mais reprenaient souvent le dernier morceau de l’album Heart Break sorti cette année-là par l’un de leurs groupes préférés, New Edition. Il s’appelait “Des garçons aux hommes”.

