Bozell: Quand les journalistes diront-ils à Biden de «répondre à la foutue question»?

Apparaissant sur Varney & Co. de Fox Business Network lundi matin, le président du Media Research Center, Brent Bozell, a martelé le White House Press Corps pour ne pas avoir demandé au président Biden de répondre à leurs questions lorsqu’il leur tournait régulièrement le dos et se précipitait hors de la pièce. Plus tôt dans le segment, il a noté comment même CNN commençait à appeler l’administration pour sa « énorme erreur » dans la gestion de COVID.

« Pensez-vous qu’il y a une certaine reconnaissance dans les médias grand public qu’il s’agit d’un président qui essaie d’éviter la caméra à tout prix et quand il fait face aux caméras, il fait une déclaration puis la laisse de côté? » dans l’ancre Ashley Webster a demandé. Bozell a exhorté les journalistes à faire leur travail et à demander des comptes au président :

Vous savez, je me demande quand un journaliste va commencer à se comporter comme un journaliste. Quand – en particulier les médias de Washington – quand vont-ils commencer à poser des questions ? Les journalistes ne sont-ils pas censés faire ça ? Ne sont-ils pas censés être curieux ? Quand un homme lui tourne le dos et qu’il dit toujours : « Eh bien, quelqu’un m’a dit de partir. » Vous savez, ils devraient lui crier dessus en disant : « M. Président, retournez-vous et répondez à cette foutue question. Je veux dire, le peuple américain mérite des réponses de cette personne.

Il a ensuite ajouté: «Alors oui, ils le voient, mais le fait que personne, pratiquement personne ne l’appelle à ce sujet est très, très troublant. Cela vous dit simplement qu’ils sont des hameçons, des lignes et des plombs investis dans son administration, même s’ils n’aiment pas ce qu’ils voient.

En haut du segment, Webster a souligné comment « Un panéliste de CNN, rien de moins, critique la Maison Blanche pour l’approche des tests COVID ». Un extrait sonore de l’analyste de CNN et chroniqueur du Washington Post, Paul Kane, a déclaré aux autres panélistes de l’émission Inside Politics de dimanche : « Ils ont un problème de politique et un problème de messagerie… ils avaient tout l’argent du monde pour les tests et ils ne se sont tout simplement pas concentrés sur et c’était une énorme erreur.

Webster s’est demandé : « Brent, la lune de miel des médias avec le président Biden est-elle terminée ? » Bozell a répondu :

Non, mais il y a certainement des fissures qui se développent. Écoutez, c’est presque du jamais vu, qu’il puisse y avoir un consensus à gauche et à droite sur n’importe quoi, mais quand il y a, alors, le milieu, la partie qu’ils ciblent, mieux vaut être prudent… Quand vous parlez de ce test , ce test COVID, il est extrêmement important que ce que vous venez d’entendre ait pu être entendu sur Fox News. Ce n’est presque jamais qu’il peut y avoir un accord sur ces réseaux.

Webster a également souligné : « Le Washington Post affronte la juge de la Cour suprême Sonya Sotomayor. Elle a déclaré que plus de 100 000 enfants sont dans un état grave avec COVID, mais le Post a démystifié cette affirmation, lui donnant quatre Pinnochios. » Bozell a crédité le journal mais s’est demandé ce que le reste des médias attendaient : « Bien bien pour le Washington Post mais où sont tous les autres ?

Voici une transcription complète du segment du 10 janvier :

11 h 18 HE ASHLEY WEBSTER : Maintenant, ceci. Un panéliste de CNN, pas moins, critique la Maison Blanche pour l’approche des tests COVID. Roulez cette bande. PAUL KANE [WASHINGTON POST COLUMNIST]: C’est le pire des problèmes. Ils ont un problème de politique et un problème de messagerie. Cette administration, avec tout l’argent du monde, des accords bipartites de 2020 et du projet de loi démocrate unilatéral de 1 900 milliards de dollars en mars, ils avaient tout l’argent du monde pour les tests et ils ne se sont tout simplement pas concentrés là-dessus, et c’était une énorme erreur. WEBSTER: Je me demande s’il va être invité à nouveau à faire partie d’un panel. Nous verrons. Mais Brent Bozell me rejoint maintenant. Brent, la lune de miel des médias avec le président Biden est-elle terminée ? BRENT BOZELL : Salut, Ashley. Non, mais il y a certainement des fissures qui se développent. Écoutez, c’est presque du jamais vu qu’il y ait, qu’il puisse y avoir un consensus à gauche et à droite sur n’importe quoi, mais quand il y a, alors, le milieu, le parti qu’ils ciblent ferait mieux d’être prudent. Prenons par exemple la législation antitrust. Quand j’entends Elizabeth Warren et Ted Cruz en parler, je sais qu’il y a quelque chose de très grave qui pourrait arriver. Lorsque vous parlez de ce test, de ce test COVID, il est extrêmement important que ce que vous venez d’entendre ait pu être entendu sur Fox News. Ce n’est presque jamais qu’il peut y avoir un accord sur ces réseaux. Quand c’est là, voici quelque chose d’autre à considérer. Parlons d’une alliance qui pourrait se nouer entre des dizaines de millions de blancs et la majorité des noirs qui ne veulent pas se faire vacciner. C’est un concept intéressant là-bas, et je pense que c’est un développement très, très important. WEBSTER : C’est intéressant, n’est-ce pas ? Aussi, Brent, The Washington Post affrontant la juge de la Cour suprême Sonya Sotomayor. Elle a déclaré que plus de 100 000 enfants sont dans un état grave avec COVID, mais le Post a démystifié cette affirmation, lui donnant quatre Pinnochios. Regarde ça. Quatre d’entre eux. Que pensez-vous de cela? BOZELL : Bon pour le Washington Post mais où sont tous les autres ? WEBSTER : Oui, d’accord. BOZELL: Vous avez un juge de la Cour suprême, ils examinent une affaire monumentale qui affectera 100 millions d’employés à travers le pays. Le juge de la Cour suprême a proposé – c’était un mensonge, Ashley, c’était un mensonge – d’être en retrait de 5% ou 10%, mais elle était 20 fois plus. Et si Neil Gorsuch avait dit : « Eh bien, comme vous le savez, aucun enfant n’est jamais hospitalisé ? » Pensez-vous que les médias arrêteraient d’en parler ? Ils en parleraient tous. C’est, pour moi, le silence de tout le monde, ce n’est pas le bon travail du Washington Post. Et tant mieux pour eux. WEBSTER : Oui, exactement. Vous savez, nous avons eu un invité plus tôt, Matt Schlapp, qui a appelé Joe Biden le président ermite. Pensez-vous qu’il y a une certaine reconnaissance dans les médias grand public qu’il s’agit d’un président qui essaie d’éviter la caméra à tout prix et quand il fait face aux caméras, il fait une déclaration puis la laisse de côté ? BOZELL : Vous savez, je me demande quand un journaliste va commencer à se comporter comme un journaliste. Quand – en particulier les médias de Washington – quand vont-ils commencer à poser des questions ? Les journalistes ne sont-ils pas censés faire ça ? Ne sont-ils pas censés être curieux ? Quand un homme lui tourne le dos et qu’il dit toujours : « Eh bien, quelqu’un m’a dit de partir. » Vous savez, ils devraient lui crier dessus en disant : « M. Président, retournez-vous et répondez à cette foutue question. Je veux dire, le peuple américain mérite des réponses de cette personne. Alors oui, ils le voient, mais le fait que personne, pratiquement personne ne l’appelle à ce sujet est très, très troublant. Cela vous dit simplement qu’ils sont hameçons, lignes et plombs investis dans son administration, bien qu’ils n’aiment pas ce qu’ils voient. WEBSTER : Oui, ils le sont. Et ces fissures apparaissent définitivement. Brent, merci beaucoup, super perspicacité comme toujours, nous l’apprécions. BOZELL : Merci, Ashley. Bonne année. WEBSTER : Revenons maintenant à ces marchés – oui, pareil pour vous, merci beaucoup.