BP augmente son dividende et ses rachats alors que les bénéfices montent en flèche

Un logo BP est visible dans une station-service à Londres, en Grande-Bretagne

BP (BP.L) a augmenté ses rachats de dividendes et d’actions après avoir dépassé les attentes avec un bénéfice de 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, alimenté par la hausse des prix du pétrole et la reprise de la demande.

Les résultats renforcent le plan du PDG Bernard Looney de passer du pétrole et du gaz aux énergies renouvelables et à faible émission de carbone dans le but de lutter contre le changement climatique.

Les actions BP ont augmenté de 2,2% en début de séance.

Des concurrents tels que Royal Dutch Shell (RDSa.L), TotalEnergies (TTEF.PA) et Chevron (CVX.N) ont également augmenté les rendements des actionnaires la semaine dernière, reflétant une reprise après la pandémie qui a vu la demande d’énergie chuter.

BP a augmenté son dividende de 4% à 5,46 cents après avoir été réduit de moitié à 5,25 cents en juillet 2020 pour la première fois en une décennie.

BP prévoit également de racheter pour 1,4 milliard de dollars d’actions au cours des prochains mois après avoir généré un excédent de liquidités de 2,4 milliards de dollars au premier semestre de l’année, a-t-il déclaré.

En avril, BP a lancé un plan de rachat de 500 millions de dollars pour compenser la dilution d’un programme de distribution d’actions aux employés.

Looney a déclaré dans un communiqué que les mesures étaient possibles grâce à une performance plus solide ainsi qu’à “une amélioration des perspectives”.

BP s’attend à ce que la demande mondiale de pétrole retrouve ses niveaux d’avant la pandémie au cours du second semestre 2022.

Le bénéfice sous-jacent du coût de remplacement de BP, la définition du bénéfice net de la société, a atteint 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les 2,15 milliards de dollars attendus par les analystes.

Cela était en hausse par rapport à 2,63 milliards de dollars au premier trimestre et a marqué un rebond par rapport à une perte de 6,68 milliards de dollars un an plus tôt.

Les résultats sont également dus à une demande plus forte de carburant, y compris le carburant d’aviation, ainsi qu’à des marges bénéficiaires plus élevées dans les dépanneurs des stations-service de BP, a-t-il déclaré.

La dette nette de BP a chuté à 32,7 milliards de dollars contre 40,1 milliards de dollars.

DES PERSPECTIVES PLUS FORTES

BP a déclaré avoir augmenté ses prévisions de prix pour le pétrole brut Brent de référence jusqu’en 2030 pour refléter les contraintes d’approvisionnement attendues, tout en abaissant ses prévisions de prix à plus long terme car il s’attend à une accélération de la transition vers les énergies renouvelables.

En conséquence, la société a augmenté la valeur avant impôts de ses actifs de 3 milliards de dollars. Cela vient après des dépréciations de plus de 17 milliards de dollars l’année dernière.

La société a déclaré qu’à un prix du pétrole de 60 dollars le baril, elle s’attend à pouvoir acheter 1 milliard de dollars d’actions et augmenter son dividende de 4% par an jusqu’en 2025.

Les prix du pétrole Brent ont augmenté au deuxième trimestre pour atteindre en moyenne 69 $ le baril, contre 61 $ au trimestre précédent et 29,56 $ un an plus tôt.