La marge commerciale nette du carburant automobile est en passe d’être conforme à notre estimation pour l’exercice 22E de 2,5 Rs/l ou plus

Le BPA récurrent de Bharat Petroleum Corporation (BPCL) au premier trimestre de l’exercice 22 est en baisse de 29% en glissement annuel, la chute de la marge commerciale nette en glissement annuel ayant dépassé les gains liés à l’augmentation en glissement annuel du GRM déclaré et du gain de stock de produits. Le BPA récurrent consolidé du premier trimestre est en baisse de 27% en glissement annuel (ce n’est pas vraiment comparable car NRL a augmenté le BPA du premier trimestre de l’exercice 21, mais BPCL a cédé sa participation en mars 21). La marge commerciale nette du carburant automobile est en passe d’être conforme à notre estimation pour l’exercice 22E de 2,5 Rs/l ou plus. Le GRM de base de BPCL reste faible et la récupération des fissures de diesel est essentielle pour que le GRM atteigne notre estimation pour l’exercice 22E de 3,5 $/b. Nous avons maintenu le BPA et le cours cible de l’EX22E inchangés. BPCL est notre premier choix parmi les OMC car nous sommes plus confiants dans les gains de la privatisation que dans la reprise de GRM, dont la fortune des pairs dépend plus que celle de BPCL. Conservez « acheter ».

BPA du premier trimestre touché par la chute de la marge marketing nette : le BPA récurrent autonome du premier trimestre de l’exercice 22 est en baisse de 29 % en glissement annuel, touché par une baisse de 77 % en glissement annuel de la marge commerciale nette à Rs 1,4/l, et malgré une augmentation de 10,6 fois en glissement annuel du GRM déclaré à 4,12 $/b et Augmentation de 8% en glissement annuel du gain estimé des stocks de produits à Rs 10,8 milliards. Hors gains/pertes de stocks, le BPA autonome du premier trimestre est en baisse de 77 % en glissement annuel. Le BPA récurrent consolidé du premier trimestre est en baisse de 27 % en glissement annuel malgré une part des bénéfices des associés en hausse de 5,5 x en glissement annuel à 2,6 milliards de roupies, car NRL n’a pas contribué au BPA consolidé au premier trimestre de l’exercice 22 ; BPCL a cédé sa participation dans NRL en mars 21.

Les marges de commercialisation semblent en bonne voie pour être conformes à l’estimation de l’exercice 22E ou plus : 9 -11,8 Rs. la marge commerciale est de Rs 3,28/l le 12-août’21 et Rs 2,89/l en Q2FY22-TD vs Rs 1,43/l en Q1FY22 et Rs 1,90/l en FY22-TD. La marge nette est estimée à Rs 3,98/l le 16-août’21 sur la base des prix internationaux du 1er au 11 août’21 et à Rs 4,39/l aux derniers prix internationaux. Si les prix nationaux et internationaux restent aux niveaux actuels, la marge nette pour l’exercice 22E s’élèverait à 3,45 / l contre notre estimation pour l’exercice 22E de 2,5 Rs/l.

