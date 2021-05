BPCL enregistre un bénéfice record de 17,320 crore Rs en FY21

Alors que les revenus ont chuté de 7,7% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) en FY21 à Rs 3,04 lakh crore, les dépenses – comprenant principalement l’achat de pétrole brut – ont chuté à un taux plus net de 11,8% à Rs 2,89 lakh crore.

La société d’État Bharat Petroleum (BPCL) a annoncé mercredi un bénéfice net de Rs 17 319,8 crore sur une base consolidée pour l’exercice terminé le 31 mars, soit 372,5% de plus que le bénéfice affiché il y a un an. Il s’agit du bénéfice annuel le plus élevé déclaré par la société de raffinage et de commercialisation du pétrole.

BPCL a recommandé un dividende final de 58 roupies par action, y compris un dividende spécial unique de 35 roupies par action de valeur nominale de 10 roupies chacun pour l’exercice 21. Le dividende sera mis en paiement dans les 30 jours suivant son approbation par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle qui suivra.

Alors que les revenus ont chuté de 7,7% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) en FY21 à Rs 3,04 lakh crore, les dépenses – comprenant principalement l’achat de pétrole brut – ont chuté à un taux plus net de 11,8% à Rs 2,89 lakh crore.

Le bénéfice de BPCL au T4FY21 était de 10 641,9 crores de Rs contre 1 819,6 crores de Rs pour le même trimestre de l’année dernière. Les revenus des ventes du trimestre ont augmenté de 21,9% en glissement annuel à Rs 99 733,2 crore, tandis que les dépenses ont augmenté de 14% par an à Rs 95 135,3 crore au cours de la même période.

«Alors que le nombre de cas de Covid-19 a diminué au cours du trimestre janvier-mars 2021, nous avons assisté à une bonne croissance des ventes de carburant et d’autres produits pétrochimiques après la reprise de l’économie», a déclaré N Vijayagopal, directeur des finances de BPCL.

BPCL a ajouté 2 444 nouvelles stations-service au cours de l’exercice 21, portant à 18 637 la force du réseau de la société de raffinage et de commercialisation de pétrole liée à la cession. Il possède le deuxième plus grand réseau de vente au détail en Inde.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.