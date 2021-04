BPCL réduira les importations de brut d’Asie occidentale à 50% au lieu de 65%

Le droit d’accise sur l’essence est d’environ 32,98 roupies par litre et sur le diesel, il est d’environ 31,83 roupies par litre.

Bharat Petroleum Corporation (BPCL), un important raffineur de pétrole du secteur public, prévoit de réduire davantage sa dépendance à l’égard du pétrole brut d’Asie occidentale à 50%, contre 65% actuellement, alors que la société envisage d’augmenter ses achats dans les pays d’Afrique de l’Ouest, d’Extrême-Orient et L’Amérique latine. Le plan, qui doit être mis en œuvre par étapes au cours des deux ou trois prochaines années, vient juste après la décision des pays de l’Opec et de l’Opec + de poursuivre les réductions de production à court terme.

La décision de l’OPEP est susceptible d’avoir un impact sur l’économie du prix de détail (essence, diesel) dans le pays, qui est déjà affectée par des droits d’accise élevés et des taxes au niveau de l’État, qui représentent ensemble environ les deux tiers des prix de l’essence et du diesel. Le gouvernement a récemment ordonné aux raffineurs de PSU de diversifier leurs sources d’approvisionnement en brut pour éviter de dépendre du brut d’Asie occidentale.

Les prix de l’essence et du diesel ont déjà grimpé en flèche dans un passé récent à près de Rs 100 le litre et si la réduction de la production se poursuit, ainsi que les taxes, cela rendra la situation encore plus difficile pour les consommateurs et le gouvernement. Le droit d’accise sur l’essence est d’environ 32,98 roupies par litre et sur le diesel, il est d’environ 31,83 roupies par litre.

Selon des sources, BPCL prévoit d’augmenter ses approvisionnements au Ghana, au Congo, au Nigéria, au Brésil, en Australie, en Malaisie et en Norvège pour compenser le brut d’Asie occidentale. “La société s’approvisionne déjà dans ces pays et compte tenu de l’opportunité et de la valeur du brut, elle aimerait l’augmenter davantage”, ont déclaré des sources. La source a déclaré que le différentiel de prix léger-lourd s’est réduit au cours des deux dernières années, ce qui a conduit à une augmentation des achats de brut doux en provenance des pays africains, d’Amérique latine et d’Extrême-Orient. Le brut doux contenant moins de soufre est destiné à la production d’essence.

La demande de diesel a chuté de 8% d’une année sur l’autre en 2020 et il est peu probable qu’elle augmente dans un proche avenir compte tenu de l’utilisation accrue d’éthanol et de biocarburant, ont ajouté les sources. Les achats en provenance de pays non d’Asie occidentale avaient diminué ces dernières années et devraient encore baisser. Les achats en Asie occidentale en 2016 représentaient environ 75% du carburant total importé et sont maintenant tombés à 65%, principalement en raison de la disponibilité de brut à faible et à haute teneur en soufre disponible dans d’autres pays comme les États-Unis, l’Afrique de l’Ouest et la Méditerranée.

«Les achats auprès de pays non-ME représentent environ 25% des besoins de BPCL en brut, tandis que 10% proviennent du brut domestique. Les 65% restants proviennent du Moyen-Orient. Dans les années à venir, nous réduirons la composante ME à 50% -51% », a déclaré la source. L’Inde a importé environ 225 MMTPA de brut en 2019-2020, répondant à 88% de ses besoins, alors que la disponibilité nationale de pétrole brut n’était que d’environ 30 MMTPA.

