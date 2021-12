BPCL s’associe à BARC pour la production d’hydrogène vert

« Ce sera une autre étape vers » Atmanirbhar Bharat « dans notre cheminement pour atteindre des émissions nettes zéro d’ici 2040 », a-t-il déclaré.

Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), liée à la privatisation, a annoncé lundi qu’elle s’était associée au Bhabha Atomic Research Center (BARC) pour une technologie d’électrolyseur pour l’hydrogène vert dans le but d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2040.

Le président de BPCL, AK Singh, a déclaré que la société de raffinage du pétrole et de commercialisation de carburant prévoyait d’étendre la technologie indigène d’électrolyseur alcalin pour une utilisation dans les raffineries via une collaboration avec BARC. Un électrolyseur sépare l’eau en hydrogène et en oxygène à l’aide d’électricité. Pour l’hydrogène vert, l’énergie renouvelable est utilisée pour l’électrolyse.

Les usines d’électrolyseurs sont actuellement importées et la collaboration vise à « développer la technologie des électrolyseurs alcalins pour la production d’hydrogène vert », selon un communiqué de la société. « Il s’agit d’une initiative unique en son genre pour soutenir l’engagement du pays à atteindre les objectifs d’énergie renouvelable et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’Inde s’est fixé comme objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2070 et, pour atteindre cet objectif, elle cherche à augmenter la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique à 50 % d’ici 2030, contre 38 % actuellement.

Les raffineries utilisent de grandes quantités d’hydrogène pour la désulfuration afin de fabriquer de l’essence, du diesel et d’autres produits chimiques. Actuellement, l’hydrogène est fabriqué à la raffinerie en utilisant le reformage à la vapeur du gaz naturel, mais cela entraîne des émissions de CO2 élevées.

Ainsi, les raffineurs mettent en place des électrolyseurs à grande échelle pour produire de l’hydrogène vert à partir de l’eau et ainsi décarboner la production d’hydrogène.

Singh a déclaré que BPCL s’engage pleinement à protéger l’environnement et à garantir une planète plus verte. «Aujourd’hui, grâce à la collaboration avec BARC, nous avons l’intention de développer la technologie indigène d’électrolyseur alcalin et nous sommes impatients de la commercialiser pour une utilisation à grande échelle, en particulier dans les raffineries.

« Ce sera une autre étape vers » Atmanirbhar Bharat « dans notre cheminement pour atteindre des émissions nettes zéro d’ici 2040 », a-t-il déclaré.

BPCL prévoit d’étendre son portefeuille d’énergies renouvelables avec le solaire, l’éolien et les biocarburants pour réduire son empreinte carbone.

« La société a l’intention de répondre aux besoins en électricité des nouveaux projets de ses raffineries, principalement à partir de sources renouvelables », indique le communiqué.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.