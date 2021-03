BPSC 66th Mains date dehors; vérifier la date d’enregistrement, la vérification des documents et d’autres détails

BPSC 66th Mains sort. (Image représentative)

BPSC 66th Mains: La Commission de la fonction publique du Bihar a publié les dates du 66e examen d’entrée principal combiné. Le processus d’inscription aura lieu entre le 6 et le 30 avril. Les candidats intéressés ont été invités à se connecter au site officiel- bpsc.bih.nic.in pour plus de détails. Les examens auront lieu le 5 juin.

La dernière date de soumission des documents pour vérification est du 7 mai à 17 h. Les documents doivent être envoyés au BPSC, 15, Nehru Paath (Beli Road), Patna-800001. Les candidats ont été invités à mentionner le numéro d’enregistrement, le numéro de demande et le code à barres sur la copie papier qu’ils envoient au bureau du BPSC pour vérification.

Les examens se dérouleront en deux équipes de 10 h à 13 h et la seconde entre 14 h et 17 h. Les examens auront lieu pendant trois heures. Le critère minimum de qualification est de 40 pour cent de points. Le seuil pour les candidats de la catégorie réservée est inférieur à la catégorie générale. Les candidats qui terminent l’examen principal seront convoqués pour un entretien mené pour 120 points. La liste finale des mérites sera préparée sur la base des notes obtenues dans le principal et l’entrevue.

Les postes vacants qui seront pourvus par le biais de l’examen combiné du BPSC sont le fonctionnaire Block Panchayat Raj, le surintendant de la police, les agents électoraux supérieurs, les agents de probation du Bihar, les commissaires à la planification, le directeur de la prison, etc.

Au total, 562 postes vacants seront pourvus dans le cadre du processus de recrutement du BPSC. 169 postes sont réservés aux candidates. Les examens préliminaires ont eu lieu le 27 décembre 2020 et les résultats ont été déclarés le 24 mars. Au total, 2,8 lakh candidats se sont présentés à l’examen, dont près de 9000 candidats ont terminé les préliminaires.

