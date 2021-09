BPSC CCE 2021 : Comment vérifier le calendrier des examens BPSC CCE 2021 en ligne sur bpsc.bih.nic.in, examen BPSC CCE 2021, inscription au concours combiné BPSC 2021

Les candidats au 67e CCE du BPSC doivent être titulaires d’un diplôme d’une université reconnue. (Déposer)

67ème Concours Combiné BPSC : La Commission de la fonction publique du Bihar (BPSC) a notifié le 67e concours combiné (CCE). La commission a publié 729 postes vacants qui seraient pourvus par le biais du processus de recrutement. Parmi ceux-ci, 174 postes vacants sont réservés aux femmes, selon l’avis de la commission.

Inscription au 67e concours combiné BPSC : Les inscriptions au 67e BPSC CCE ouvriront le 30 septembre et se clôtureront le 5 novembre. Les candidats devront réussir l’examen préliminaire puis le principal pour être éligibles au poste. Les candidats devront également passer un test d’éligibilité physique. L’examen préliminaire aura lieu le 12 décembre, selon le calendrier officiel de la commission. Les détails de la publicité peuvent être trouvés sur bpsc.bih.nic.in.

Admissibilité au CCE BPSC : Les candidats au 67e CCE du BPSC doivent être titulaires d’un diplôme d’une université reconnue. Le demandeur ne peut pas non plus avoir moins de 20 ans au 1er août 2021, lors de la demande. La commission a fixé la limite d’âge supérieure pour les candidatures à 37 ans. Pour les candidates et celles appartenant à la catégorie SC, la limite d’âge est fixée à 40 ans. La limite d’âge pour les candidats ST est de 42 ans.

BPSC 67e CCE Date : L’examen devait auparavant avoir lieu les 21 et 22, 28 et 29 mars, mais a dû être reporté suite à la flambée des cas de Covid-19 dans l’État lors de la deuxième vague de la pandémie.

Frais d’inscription au 67e CCE du BPSC : Les candidats des catégories générales et OBC et ceux provenant d’autres États pour les 729 postes vacants devront payer des frais de candidature de Rs 600, soit en ligne, soit via un challan bancaire dans n’importe quelle succursale de la State Bank of India. Les frais de candidature pour les candidats des catégories SC/ST/handicapés physiques (PH) et les femmes ont été fixés à Rs 150.

