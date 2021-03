BPSL In Bag: JSW Steel est désormais le plus grand sidérurgiste indien

Cela porterait sa capacité totale à 22 mtpa, selon Seshagiri Rao, directeur général conjoint et directeur financier du groupe. Le projet d’expansion de 5 mtpa de la société est sur la bonne voie pour démarrer au premier trimestre de l’exercice22.

JSW Steel a finalement clôturé vendredi l’acquisition de Bhushan Power and Steel (BPSL) pour un montant de Rs 19 350 crore, plus de deux ans après que les prêteurs aient approuvé son plan de résolution fin 2018. Avec cela, le JSW Steel promu par Sajjan Jindal devient le premier sidérurgiste du pays en ajoutant une capacité annuelle de production d’acier de trois millions de tonnes par an (mtpa) à Jharsguda, Odisha. Cela porterait sa capacité totale à 22 mtpa, selon Seshagiri Rao, directeur général conjoint et directeur financier du groupe. Le projet d’expansion de 5 mtpa de la société est sur la bonne voie pour démarrer au premier trimestre de l’exercice22.

L’acquisition intervient à un moment où les prix mondiaux de l’acier sont fermes et atteignent leur plus haut depuis dix ans en Chine et en Europe. JSW Steel a affiché des marges record sur l’acier au troisième trimestre de l’exercice 21, sous l’impulsion de la forte augmentation des prix et devrait terminer l’année avec des ventes consolidées de près de Rs 77, 300 crore sur le dos de ventes de Rs 72 610 crore au cours de l’exercice 20. «L’acquisition fait partie de la stratégie de croissance inorganique de l’entreprise. Grâce à cette acquisition, la société établira sa présence en particulier dans le secteur de l’acier plat dans la région orientale de l’Inde », a déclaré JSW Steel.

La transaction permettra aux prêteurs de BSPL de récupérer 41% de la dette totale de la société de Rs 47 141 crore. Comme ils ont pourvu aux cotisations de BSPL, le recouvrement sera une reprise pour eux. La State Bank of India (SBI) sera le plus grand bénéficiaire avec `9 825 crores de créances admises suivies par la Punjab National Bank (PNB) Rs 4,399 crore. De même, Canara Bank a une exposition de Rs 2 244 crore tandis que Bank of Baroda a admis des réclamations de Rs 1 909 crore.

JSW Steel avait précédemment demandé aux prêteurs de lui fournir une indemnité en cas de décision défavorable de la Cour suprême, où le BPSL est entendu. Le 5 mars, les créanciers avaient voté en faveur de l’acceptation des conditions de JSW de restituer le montant de la résolution, en cas de décision défavorable du tribunal supérieur.

Le montant de la résolution a été arrangé par JSW Steel au moyen d’un mélange de dettes, de capitaux propres et d’instruments éventuellement convertibles. Une somme de Rs 8,614 crore a été arrangée dans Piombino Steel (PSL), une unité de JSW Steel et PSL détiendra 100% du capital social de BPSL suite à une émission d’actions de participation de Rs 100 crore et de débentures convertibles obligatoires de Rs 8450 crore par BPSL à PSL.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.