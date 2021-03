BPW Postgame Show: l’Allemagne de Joachim Löw perd 2-1 face à la Macédoine du Nord

À ce stade, regarder l’équipe nationale allemande est un exercice d’endurance – c’est l’endurance du spectateur pendant combien de temps il peut supporter de les regarder.

Aucun joueur du Bayern Munich n’a été blessé dans ce match, mais quelle que soit la fierté, l’équipe nationale allemande a été paralysée.

La dernière fois que l’Allemagne a subi une défaite en qualification pour la Coupe du monde, c’était une défaite 5-1 contre l’Angleterre en septembre 2001. Et maintenant, à son dernier match lors d’une trêve internationale, Joachim Löw rompt la séquence de défaites.

Score final:

Allemagne 1-2 Macédoine du Nord

– 45 + 2 ‘BUT (Pandev) sur une belle balle loftée dans la surface d’Enis Bardhi, Pandev passe devant ter Stegen pour prendre l’avantage en mi-temps (GER 0-1 MKD)

– 60 ‘BUT DE PÉNALITÉ (Gündogan) donné après que la jambe d’Alioski ait traîné derrière lui et ait coupé le pied gauche de Sane, Gündogan le fait 1-1 en l’envoyant à gauche. (GER 1-1 MKD)

– 86 ‘GOAL (Elmas) belle croix basse, finition soignée déviant la jambe de Can et dépassant MaTS (GER 1-2 MKD)