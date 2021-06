BPW Postgame Show : l’Allemagne s’incline 2-0 contre l’Angleterre, mettant ainsi fin à son parcours à l’Euro 2020

Dans ce qui a officiellement marqué la fin de l’ère Joachim Löw, l’Allemagne a été éliminée de l’Euro après une défaite 2-0 en huitièmes de finale contre l’Angleterre.

C’était la première fois dans l’histoire de la DFB que leur équipe masculine était éliminée en huitièmes de finale. La dernière fois que l’Angleterre a battu l’Allemagne en phase à élimination directe d’un tournoi majeur, c’était lors de la finale de la Coupe du monde 1966.

Dans cet épisode nous abordons :

– Que s’est-il exactement passé dans le jeu, qui a raté, qui a intensifié et l’impression générale du jeu

– Combien de blâme tombe sur Joachim Löw et qu’est-ce que cela signifie pour son héritage à l’avenir

– Comment la sélection de l’équipe avant et pendant le tournoi a préparé l’équipe à l’échec – encore une fois

– Ce que l’Allemagne doit espérer à court terme