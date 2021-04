BPW Postgame Show: le Bayern gagne contre le PSG mais perd le match nul aux buts à l’extérieur

Le Bayern a fait un effort courageux mais cela n’a pas été suffisant pour réparer les dégâts du match aller; Eric Maxim Choupo-Moting a inscrit un bon but en fin de première période. Le Bayern a dû compter sur Manuel Neuer et ses chanceuses stars pour ne pas avoir concédé dans ce match.

Un Bayern fatigué soufflait et soufflait, poussait et poussait, mais ne pouvait tout simplement pas trouver son chemin. C’était un bon effort et maintenant, il ne reste plus qu’à voir ce qui se passe en Bundesliga et ce qui se passe avec Hansi Flick.

FT: PSG 0-1 Bayern Munich

Statistiques du Bayern: 55,4% de possession, 14 tirs, 5 SOG, 85% de passes

Statistiques de l’Union: 44,6% de possession, 10 tirs, 3 SOG, 82% de passes

* Il vaut mieux évaluer qui était disponible que qui n’était pas pour le Bayern; le banc était vraiment mince

* C’était la toute première victoire du Bayern au Parc des Princes. La dernière défaite du Bayern à l’extérieur en UEFA Champions League s’est déroulée au Parc des Princes sous Carlo Ancelotti, 3-0.

* Statistiques de whoscored.com

Comme toujours, merci pour le soutien! Assurez-vous de nous évaluer, comme nous, abonnez-vous à nous et suivez-nous sur les podcasts Apple, Spotify et partout où vous obtenez votre contenu audio de qualité.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog & @ TommyAdams71

Pour les dernières et meilleures nouvelles du football, les nouvelles du Bayern, les nouvelles allemandes et transférer des rumeurs, assurez-vous de nous lire sur www.bavarianfootballworks.com!