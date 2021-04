BPW Postgame Show: le Bayern Munich gagne 2-0 contre le Bayer 04 Leverkusen; tout sauf garantit le titre de Bundesliga

Le Bayern Munich a enregistré une élégante victoire 2-0 sur le Bayer 04 Leverkusen; ce match n’avait rien du drame du match inversé dans lequel Leverkusen est remonté par un but de Patrick Schick mais a concédé peu de temps après; un but de Robert Lewandowski dans le temps additionnel en deuxième mi-temps a donné à Leverkusen sa première défaite en championnat de la saison dans ce match et depuis lors, les choses n’ont pas été très bonnes pour die Werkself.

Le Bayern n’a fait qu’un seul changement par rapport au match contre Wolfsburg, faisant entrer Kingsley Coman pour Leroy Sané. Les buts pour le Bayern sont venus d’Eric Maxim Choupo-Moting et Joshua Kimmich dans un affichage solide. Leverkusen n’a pas trop proposé jusqu’à la fin de la seconde période lorsque Karim Bellarabi est entré en jeu et que Nadiem Amiri est entré en action.

FT: Bayern Munich 2-0 Bayer 04 Leverkusen

Statistiques du Bayern: 61% de possession, 23 tirs, 8 SOG, 90% de passes

Statistiques de Leverkusen: 39% de possession, 7 tirs, 4 SOG, 83% de passes

* Leon Goretzka est revenu pour celui-ci. Serge Gnabry et Robert Lewandowski ne sont pas encore de retour.

* Statistiques de whoscored.com

