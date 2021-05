BPW Postgame Show: le Bayern Munich gagne 6-0 contre le Borussia Mönchengladbach, conclut le titre de Bundesliga en beauté

Le Bayern Munich a battu le Borussia Mönchengladbach avec style, remportant le match 6-0. Robert Lewandowski s’est rapproché de plus en plus du record de Gerd Müller de 40 buts en une seule saison de Bundesliga avec son triplé; il compte 39 buts cette saison, avec deux matchs à disputer. Jamal Musiala commençait et se produisit admirablement; Thomas Müller a décroché une autre passe décisive et un but bien mérité également.

FT: Bayern Munich 6-0 Borussia Mönchengladbach

Statistiques du Bayern: 57,6% de possession, 22 tirs, 7 SOG, 90% de passes

Statistiques de Gladbach: 42,4% de possession, 14 tirs, 3 SOG, 85% de passes

* Leon Goretzka est entré et est parti en quelques minutes, blessé.

* Tanguy Nianzou a vu un carton rouge quelques minutes après son entrée en jeu.

* Statistiques de whoscored.com

