BPW Postgame Show: le Bayern Munich perd 3-2 dans une bataille enneigée contre le Paris Saint-Germain

Je dois admettre que je suis assez pessimiste pour le match de la semaine prochaine après ces résultats. Oui, le Bayern Munich était la meilleure équipe à partir de la 30e minute. Mais, je ne sais pas si cette équipe pourra trouver sa forme d’ici là.

Beaucoup de problèmes dans ce jeu peuvent être placés sur la défense – qui peut dire que ces problèmes (qui ont toujours existé) seront résolus mardi prochain? Le Bayern a battu le PSG en tirs 31-6, mais seuls 12 étaient cadrés. Leon Goretzka a quitté le terrain blessé – va-t-il être de retour dans le temps? Marco Verratti sera-t-il de retour à temps pour le PSG?

Il y a beaucoup de choses dans l’air et il ne semble pas probable que le Bayern reçoive des renforts avant mardi. Pour les optimistes, je m’excuse si j’ai l’air trop dur. Je suis simplement déçu des résultats.

J’exprime cela clairement sur cet épisode:

Score final:

FCB 2-3 PSG

3 ‘BUT (Mbappe) – personne ne fait attention au n ° 7 alors que Neymar attire deux défenseurs, laissant une passe pondérée pour Mbappe qui la termine calmement (0-1)

28 ‘BUT (Marquinhos) – encore une fois, personne ne fait attention après une autorisation de coup franc alors que Neymar envoie le ballon sur un Marquinhos anonyme qui nettoie facilement une chance de 1 contre 1 contre Neuer. (0-2)

37 ‘BUT (Choupo-Moting) – Pavard a beaucoup de temps et de place pour un centre haut au milieu où EMCM court sur le ballon et le dirige proprement (1-2)

60 ‘BUT (Müller) – Kimmich envoie une superbe passe pour rencontrer la tête de Müller au centre. (2-2)

68 ‘BUT (Mbappe) – Boateng se fait exploser par Mbappe sur le flanc gauche et ne parvient pas à faire d’effort défensif alors que le jeune Français écrase Boa et obtient son doublé. (2-3)