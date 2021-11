BPW Postgame Show: Points de discussion de la défaite 2-1 du Bayern Munich contre Augsbourg

Le Bayern Munich revient de la trêve internationale non pas en fanfare, mais avec un gémissement alors que les champions d’Allemagne se sont effondrés sur une défaite 2-1 contre le FC Augsburg. Personne n’a vu venir cette défaite, mais certaines tendances inquiétantes ont commencé à émerger sous la direction de l’entraîneur Julian Nagelsmann. Qu’est-ce qui ne va pas ici ?

Voici nos points de discussion sur le jeu :

Pourquoi Nagelsmann s’est complètement trompé sur son alignement, à commencer par la ligne de fond à trois et ses inconvénients. Comment jouer Serge Gnabry au RWB provoque un effet en cascade sur le reste du système. Pourquoi Benjamin Pavard n’est tout simplement pas au niveau requis pour le Bayern Munich. Comment Niklas Sule pourrait être le joueur le plus important dans la défense de cette équipe. Les malheurs de Marcel Sabitzer au milieu de terrain et pourquoi il pourrait devenir Leroy Sane 2.0. L’état absolument déroutant de la ligne arrière. Qu’est-ce qui ne va pas ici? Est-ce la tactique, ou le personnel, ou autre chose ? Critiquant les sous-marins de Nagelsmann. Le cas curieux de Jamal Musiala, et pourquoi il faut s’inquiéter de son évolution. Comment Thomas Muller est mal utilisé dans le système actuel. Réflexions finales sur ce que nous voulons voir contre Kiev en milieu de semaine.

