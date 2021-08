BPW Postgame Show: Points de discussion de la victoire 3-1 du Bayern Munich sur le Borussia Dortmund en Supercoupe DFL

in

Après avoir commencé la saison sur une note amère en faisant match nul à Gladbach, le Bayern Munich a pris un recul en remportant la première argenterie de l’ère Julian Nagelsmann. Le Borussia Dortmund a peut-être manqué certains joueurs clés dans l’édition de cette année de la DFL Supercup, mais cela n’a pas rendu ce match moins divertissant. Comme toujours, il y avait beaucoup à discuter sur le jeu, que vous pouvez écouter ci-dessous.

Points de discussion du jeu :

Comment Julian Nagelsmann a configuré la défense du Bayern pour faire face à Haaland. Se plaindre des ailiers du Bayern (encore). Pourquoi Thomas Muller semble sous-utilisé dans le système pour le moment. Josip Stanisic l’énigme.

