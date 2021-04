BPW Postgame Show: points de discussion sur la défaite 2-1 du Bayern Munich contre Mayence

Avec seulement trois points pour assurer le titre de Bundesliga, le Bayern Munich s’est effondré sur une décevante défaite 2-1 à l’extérieur contre Mayence. Les hommes de Bo Svensson ont effectué une masterclass tactique que Hansi Flick n’a pas pu contrer, et comment tous les yeux sont tournés vers Leipzig demain pour voir s’ils peuvent gagner et poursuivre leur course au titre.

Points de discussion du jeu:

Comment Mayence a démontré le plan pour battre le Bayern cette saison. Hansi Flick a-t-il annoncé son départ trop tôt? Que se passe-t-il avec la défense du Bayern Munich? Le retour de Robert Lewandowski et ce que cela signifie pour le record Muller. Les luttes de Leroy Sane et ce qu’il doit faire mieux. Joshua Kimmich sera-t-il jamais reposé?

