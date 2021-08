BPW Postgame Show: Points de discussion sur la victoire acharnée du Bayern Munich 3-2 contre le FC Köln

in

Ouf, c’était une course folle. Le deuxième match de Bundesliga du Bayern Munich cette saison les a opposés à une équipe fougueuse de Cologne qui n’avait pas peur d’attaquer et qui a défendu comme si leur vie en dépendait. Le troisième match de Nagelsmann de la saison a montré des signes de promesse, mais il manquait la domination et le football fluide que nous attendons du Bayern ces dernières années.

Il y avait beaucoup de plats à emporter du jeu, qui ont été couverts dans la nacelle. Voici quelques points importants qui seront abordés :

La composition : Un dos 3 ou un dos 4 ? Le manque de cohésion et beaucoup de rouille en première mi-temps. Une histoire de 3 ailiers et 2 moitiés. La défense du Bayern est sus, comme d’habitude. Un effort brillant de Cologne, qui sont à prendre au sérieux. La magie de Chuck.

Comme toujours, laissez vos commentaires dans les commentaires et merci pour le soutien! Assurez-vous de nous évaluer, aimez-nous, abonnez-vous et suivez-nous sur Apple Podcasts, Spotify et partout où vous obtenez votre contenu audio de qualité.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog et @TommyAdams71.