BPW Postgame Show: victoire 3-0 de l’Allemagne sur l’Islande

L’Allemagne a remporté une victoire 3-0 contre l’Islande derrière les premiers buts de Leon Goretzka du Bayern Munich et de Kai Havertz de Chelsea et un score en deuxième mi-temps d’İlkay Gündoğan. Les Bavarois n’ont jamais regardé en arrière et ont gagné de manière très convaincante et – oserais-je dire – impressionnante.

Dans cet épisode, nous discutons de ce qui suit:

Le début absolument fou de la journée qui a vu Jonas Hofmann (COVID-19) et Marcel Halstenberg (exposition à Hofmann) placés en isolement. Départ rapide de l’Allemagne derrière les buts de Leon Goretzka et Kai Havertz. Un changement de garde au milieu de terrain? Un effort global solide.

