B&Q ouvre son plus grand magasin depuis plus d’une décennie

« J’ai hâte d’accueillir la communauté locale dans le magasin. » : Caroline Voutsinas. // B&Q ouvre les portes de son plus grand magasin depuis plus d’une décennie // Colchester est le premier magasin numérique spécialement conçu par B&Q alors que la marque s’engage dans la croissance du commerce électronique

B&Q a officiellement ouvert l’un de ses plus grands magasins au cours de la dernière décennie à Colchester.

Le magasin a été déclaré officiellement ouvert aujourd’hui avec une coupe officielle du ruban par le maire de Colchester, le conseiller Robert Davidson.

Déménagé de B&Q Lightship Way au tout nouveau parc commercial de Stane Park, B&Q est le premier à ouvrir dans le nouveau développement.

Le nouveau magasin combine les missions d’achat en magasin avec la réalisation numérique, représentant pleinement l’engagement du détaillant de maison et de bricolage à développer le commerce électronique avec des magasins au centre.

Caroline Voutsinas, directrice du magasin B&Q Stane Park, a déclaré : « Le bricolage a vraiment captivé l’imagination de la nation au cours des 18 derniers mois. avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes pour rendre l’amélioration de la maison plus facile que jamais. J’ai hâte d’accueillir la communauté locale dans le magasin.

Le nouveau magasin propose une gamme de produits pour les besoins d’amélioration de l’habitat, ainsi qu’une jardinerie spécialement conçue avec une salle d’exposition dédiée au jardin.

Le magasin comprendra également une toute nouvelle salle d’exposition présentant les dernières cuisines, salles de bains et chambres dans des présentations interactives et inspirantes et une toute nouvelle « boutique dans une boutique » pour les vêtements de travail, une première pour B&Q.

Un hub numérique pour prendre en charge la livraison du magasin à domicile peut également être trouvé en magasin, qui comprendra des services tels que le mélange de peinture et Click + Collect via diy.com.

