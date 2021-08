Bracelet Fitbit Luxe : tracker de fitness et de bien-être à la pointe de la mode

Vous pouvez rester connecté avec les notifications d’appel, de SMS et de smartphone personnalisables, et définir des rappels à l’heure du coucher ou utiliser Ne pas déranger lorsqu’il est temps de se concentrer.

Découvrez Fitbit Luxe, un tracker de fitness et de bien-être avant-gardiste conçu pour vous aider à adopter une approche plus holistique de votre santé. Des outils de gestion du stress au suivi automatique de l’activité et du sommeil, vous pouvez suivre toutes vos mesures de santé dans un design de bracelet chic et sans effort.

Fitbit a appliqué une approche moderne aux techniques traditionnelles de fabrication de bijoux en utilisant un processus de conception innovant appelé moulage par injection de métal pour créer le boîtier en acier inoxydable de Luxe, offrant la chaleur attendue des bijoux artisanaux, tout en offrant un niveau de précision nécessaire pour activer sa technologie de capteur avancée. Le résultat est l’un des appareils Fitbit les plus à la mode et les plus confortables à ce jour, conçu pour une large gamme de tailles de poignets pour un port 24h/24 et 7j/7. Avec un facteur de forme léger et mince, Fitbit Luxe est facile à porter la nuit pour gérer votre sommeil. Le score de sommeil vous aide à mieux comprendre la qualité de votre sommeil, et les rappels d’heure du coucher peuvent vous aider à établir une routine de sommeil plus cohérente.

Vous pouvez obtenir des informations sur votre bien-être dans l’application Fitbit avec le tableau de bord Health Metrics, qui suit votre fréquence respiratoire, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la fréquence cardiaque au repos (RHR), la variation de la température de la peau et, bientôt, la saturation en oxygène ( SpO2). Disponible avec Luxe et tous les appareils compatibles avec la fréquence cardiaque disponibles, le score de gestion du stress de Fitbit donne une évaluation quotidienne de la capacité de votre corps à gérer le stress en fonction des niveaux d’activité, du sommeil et de la fréquence cardiaque. Norme personnalisée pour le suivi de l’activité au-delà des étapes, Active Zone Minutes mesure votre temps passé dans chaque zone de fréquence cardiaque, pour évaluer quand pousser plus fort ou réduire, et vous aide à atteindre l’objectif hebdomadaire recommandé de 150 Active Zone Minutes.

En plus de toutes les fonctionnalités de santé et de remise en forme, Luxe propose des fonctionnalités telles que des alarmes, un chronomètre et des minuteries pour vous aider à gérer votre journée, le tout avec jusqu’à cinq jours d’autonomie. Vous pouvez rester connecté avec les notifications d’appel, de SMS et de smartphone personnalisables, et définir des rappels à l’heure du coucher ou utiliser Ne pas déranger lorsqu’il est temps de se concentrer.

Luxe se vend à Rs 10 999 et est disponible en acier inoxydable Lunar White/Soft Gold, Black/Graphite Stainless Steel et Orchid/Platinum Stainless Steel, sur Fitbit.com/in et sur d’autres grands détaillants en ligne.

Prix ​​public estimé : Rs 10 999

