Brad Friedel snobe les gardiens de Man Utd et de Liverpool comme le meilleur buteur de Premier League

Edouard Mendy n’a encaissé que trois buts en championnat cette saison (Photo: .)

Brad Friedel a nommé la star de Chelsea Edouard Mendy comme le meilleur buteur de la Premier League, snobant le gardien de Manchester United David De Gea et Alisson Becker de Liverpool.

Mendy a rejoint Chelsea en provenance du club français de Rennes l’été dernier et a joué un rôle déterminant dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions lors de sa première saison en Angleterre.

L’international sénégalais a maintenu sa belle forme pour l’équipe de Thomas Tuchel cette saison, concédant un minimum de trois buts en Premier League en six matches jusqu’à présent cette saison.

Et l’ancien gardien de Premier League Friedel pense qu’il devrait désormais être considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde.

‘Il [Mendy] est le meilleur tire-bouchon. Il est également le plus sous-estimé en ce moment – ​​mais encore une fois, il est toujours le plus inconnu au début de sa deuxième saison en Angleterre », a-t-il déclaré.

« Bien que peu de gens aient su grand-chose de lui lorsqu’il a rejoint Rennes, Mendy a eu 16 draps propres la saison dernière en 31 matches de championnat.

Brad Friedel a salué la star de Chelsea (Photo: .)

«Et il a joué un rôle énorme dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions, égalant le record de neuf draps propres dans une campagne.

«Il est entré et a vraiment solidifié la structure défensive sous Thomas Tuchel. Chelsea semble de plus en plus difficile à marquer, ils ont peut-être perdu contre Manchester City, mais il n’y a pas de honte à cela.

«Mendy a aussi l’air le plus imperturbable. Il n’y a pas tant de mouvements dans son jeu, mais il est toujours rapide et explosif. Il est sûr de lui, commande sa boîte et correspond vraiment à la philosophie de Tuchel.

Chelsea, qui occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League, cherchera à revenir à la première place avec une victoire sur ses rivaux de l’ouest de Londres Brentford samedi soir.



