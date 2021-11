Brad Garlinghouse dit Bad Dogecoin pour Crypto Space | Invezz

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, estime que la hausse de l’inflation contribuera à favoriser la croissance des crypto-monnaies. Il a partagé ses réflexions lors de l’événement Fintech Abu Dhabi plus tôt dans la journée, notant que l’inflation a rendu les crypto-monnaies plus populaires. Garlinghouse a donné un exemple de la façon dont Bitcoin (BTC / USD) est devenu une couverture contre l’inflation.

Dans son discours, l’exécutif de Ripple a déclaré qu’il était optimiste quant aux performances à long terme des crypto-monnaies. Cependant, il a rapidement souligné que toutes les monnaies numériques ne valent pas la peine d’investir.

Plus précisément, il a déclaré qu’il n’était pas convaincu que Dogecoin (DOGE / USD) soit bon pour le marché des crypto-monnaies. Selon lui, les développeurs de la pièce l’ont créée comme une blague avant qu’elle ne soit encouragée par des personnalités de premier plan comme Elon Musk.

Garlinghouse a en outre noté que DOGE a une certaine dynamique inflationniste qui le rendrait réticent à le maintenir. Par exemple, il a noté que la pièce meme n’a pas de limite stricte sur son offre maximale. Cette fonctionnalité le distingue des autres principales crypto-monnaies, qui ont une limite d’approvisionnement spécifique.

Son point de vue intervient alors que DOGE se redresse après s’être négocié à 0,2155 $ (0,16 £) plus tôt dans la journée. Au moment d’écrire ces lignes, DOGE change de mains à 0,2324 $ (0,17 £) après avoir gagné 3,70 % au cours des dernières 24 heures. Le jeton est la 10ème plus grande crypto-monnaie par capitalisation, avec une capitalisation boursière de 30 846 176 101,00 $ (23 074 636 263,23 livres).

Selon Garlinghouse, BTC a beaucoup d’élan. Il a noté que la crypto-monnaie a une capitalisation boursière de près de 1,1 billion de dollars après avoir été davantage adoptée par les investisseurs institutionnels et avoir obtenu des cas d’utilisation généralisés grâce à la pandémie de COVID-19.

Garlinghouse a continué à promouvoir le BTC en déclarant :

Je pense que si vous prenez du recul et regardez le long terme, cinq ans, dix ans. Ce sont de vraies technologies qui remodèlent fondamentalement le fonctionnement de notre infrastructure financière et je suis très optimiste quant à l’horizon à plus long terme.