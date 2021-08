Brad Katona se prépare à affronter “n’importe quel adversaire” pour le titre mondial vacant des BRAVE CF

SEEF DISTRICT._ Alors que Brad « Superman » Katona croise la route d’un adversaire de haut calibre comme Bair Shtepin, la star canadienne voit grand s’il joue bien ses cartes.

Les deux hommes doivent s’affronter dans un affrontement en trois rounds des poids coq sur la carte de soutien au très attendu BRAVE CF 53, émanant de la belle ville d’Almaty au Kazakhstan ce samedi 21 août.

Katona, qui est apparue pour la première fois dans la conscience générale du public nord-américain grâce à une émission de télé-réalité renommée qui met l’accent sur les talents en herbe du sport, est l’une des recrues de première ligne les plus respectées qu’elle a signée avec l’équipe basée à Bahreïn plus tôt cette année en tant que détenant un impressionnant record professionnel de 9-2 avec quatre victoires par but.

“Superman” a marqué les esprits lors de ses débuts promotionnels sur le BRAVE CF 50 en avril dernier, soumettant Borislav Nikolic au troisième tour avec un étranglement à guillotine.

Une victoire décisive ce week-end pourrait le mettre en position de concourir pour le championnat du monde des poids coq BRAVE CF vacant peut-être contre Gamzat Magomedov.

Magomedov vient de remporter une victoire à élimination directe de 54 secondes contre Mochamed “The Beast” Machaev lors d’une rencontre cruciale contre les poids coq au BRAVE CF 52: Bad Blood le 1er août.

Qu’il affronte Magomedov pour la ceinture, Katona a clairement indiqué qu’il était prêt à affronter quiconque l’organisation le mettrait devant.

«Je ne serais pas surpris s’il (Magomedov) se bat pour le titre. Il y a beaucoup de super poids coq [en BRAVE CF] en ce moment. On verra ce que les fans décideront. Nous verrons ce que le BRAVE CF décidera », a déclaré Katona.

“Une chose sur laquelle j’ai le contrôle est de m’assurer que je suis indéniable et que je me bats pour le titre contre n’importe qui. C’est sous mon contrôle et c’est ce sur quoi je me concentre”, a-t-il ajouté.