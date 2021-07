Brad Keselowski réalise un «grand rêve» en tant que chauffeur-propriétaire de Roush

L’un des plus grands secrets de NASCAR cette saison est désormais officiel : Brad Keselowski rejoint Roush Fenway Racing en tant que pilote avec une participation minoritaire à partir de 2022, a annoncé mardi l’équipe.

Keselowski conduit actuellement la Ford n°2 de l’équipe Penske, qui a annoncé la semaine dernière qu’Austin Cindric, le champion en titre des Xfinity Series de deuxième rang, pilotera la voiture n°2 la saison prochaine. Keselowski fait partie de l’équipe Penske depuis 2010 et a remporté le championnat des Cup Series 2012 avec l’organisation.

Mais le pilote de 37 ans cherchait à devenir propriétaire dans le futur, et c’était quelque chose que l’équipe Penske ne pouvait pas offrir. Keselowski conduira la Ford n°6 de Roush Fenway Racing, en remplacement de Ryan Newman, dont l’avenir est inconnu, a déclaré le président de l’équipe, Steve Newmark.

«C’est difficile de laisser ça, et je ne veux pas le nier sous quelque forme que ce soit. Mais c’est un grand rêve pour moi qui valait la peine de le quitter. Ce n’est pas une transition facile. Je sais que le travail va être dur, et c’est effrayant, non ? C’est effrayant de laisser quelque chose où vous savez que vous pouvez réussir pour saisir une nouvelle opportunité, mais je crois en cette opportunité.

Keselowski a déclaré qu’en plus de vouloir un rôle de propriétaire, il recherchait également un accord à long terme pour assurer son avenir et cette « opportunité incroyable » lui offre une chance de contribuer au département de la concurrence.

“Je suis vraiment enthousiasmé par ce partenariat avec Brad”, a déclaré mardi le propriétaire de l’équipe, Jack Roush, via NASCAR.com. « Je pense que cela apportera beaucoup à l’organisation, non seulement par la capacité de Brad au volant, mais aussi par un rajeunissement et une nouvelle perspective dans nos équipes. J’ai eu l’occasion de regarder Brad pendant un certain nombre d’années, alors qu’il s’est battu et a gravi les échelons, devenant un champion et l’un des meilleurs pilotes de notre sport. J’ai toujours admiré sa détermination et sa détermination. Je suis très heureux qu’il ait choisi de faire partie de notre organisation et je suis fier de m’associer à lui pour se diriger vers l’avenir.